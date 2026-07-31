Perú buscará fortalecer su relación con EU; espera revisión de nuevos aranceles

Perú profundizará sus "excelentes" relaciones con Estados Unidos al que considera un ⁠socio estratégico, dijo el viernes el canciller Carlos Espá, quien señaló además que espera una revisión de Washington de los nuevos aranceles de Donald Trump.

El funcionario, nombrado esta semana como ministro de Relaciones Exteriores en ⁠el nuevo gabinete de la derechista presidenta ⁠Keiko Fujimori, afirmó asimismo que trabajará para restablecer las relaciones diplomáticas con México y Colombia, además de impulsar un acercamiento con Venezuela.

Espá, abogado y periodista, se desempeñó durante años como director de comunicación y cultura en la embajada de Estados Unidos en Lima, lo que ha alimentado expectativas de una política exterior más alineada con Washington.

Fujimori ha señalado anteriormente que tiene previsto reforzar la cooperación con Estados Unidos. Washington ha lanzado su impulso más fuerte en años para reforzar sus relaciones con Perú, un importante productor de cobre y minerales críticos, en busca de reducir la creciente influencia de China como mayor socio comercial del país andino.

En una rueda de prensa, Espá añadió que Perú está avanzando en sus planes de adherirse al "Escudo de las Américas", una iniciativa respaldada por Washington destinada a combatir la delincuencia transnacional con operaciones militares conjuntas. "Estamos prestos a incorporarnos a ese mecanismo que significa el reconocimiento de que las organizaciones transnacionales como el narcotráfico y la trata de personas son organizaciones que van allá de las fronteras", destacó.

El canciller manifestó que se ha presentado al Congreso peruano un proyecto de ley para hacer frente al trabajo forzoso, luego de que Estados Unidos decidiera fijar aranceles -de 10% y 12,5%- a productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos Perú, debido a acusaciones a las acusaciones ⁠de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el ⁠trabajo forzoso.

"Estamos seguro que una vez aprobada ⁠esa ley estaremos en una mejor capacidad para conversar con Estados Unidos y ver la posibilidad de una revisión de ⁠esos aranceles", señaló.

Sobre las relaciones con los países de la región, Espá destacó la importancia de un acercamiento con México, cuyo lazo diplomático fue roto por Perú a fines del año pasado, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo a una exfuncionaria del destituido el exmandatario izquierdista Pedro Castillo. "Como en toda familia los hermanos que se quieren tienen distancias y después de arreglan. Estamos esperanzado en lograr ese camino", dijo.

Espá agregó que la decisión de otorgar un salvoconducto a la funcionaria asilada será ⁠evaluada bajo los términos del derecho internacional. México y Perú no tenían respectivos embajadores desde inicios de 2023 tras una disputa por el apoyo del gobierno mexicano a Castillo, a quien consideran un preso político.