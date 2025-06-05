El Comce proyecta que las exportaciones mexicanas crezcan 6% en 2025 y 6.5% en 2026

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) proyectó que las exportaciones de productos de México crecerán 6% en 2025 y 6.5% en 2026.

Con ello, las ventas externas mexicanas alcanzarían 700,000 millones de dólares el próximo año.

“Las oportunidades se generarán para seguir consolidando a México en el nearshoring y el friendshoring”, dijo Sergio Contreras, presidente Ejecutivo del Comce.

Este organismo empresarial previó además que México captará 43,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025 y un rango de entre 40,000 y 45,000 millones de dólares en 2026.

La mayoría de los megaproyectos de IED anunciados entre 2020 y 2024 se han concentrado en la manufactura. Según el Comce, la tendencia está marcada por la transición hacia la Industria 4.0, con grandes gastos iniciales en robótica, automatización y software.

Contreras opinó que la revisión del T-MEC se perfila como un elemento clave para sostener esta tendencia, abriendo nuevas oportunidades y dando mayor certeza al entorno de inversión en 2026.

Del 2007 al 2024, de acuerdo con él, existe una tendencia a la diversificación de la producción y los mercados como elemento para una economía fuerte.

En el Índice de Diversificación Productiva, México (0.81) se encuentra cercano a Singapur Singapur (0.74), Corea del Sur (0.84), Japón (0.74), Corea del Sur (0.84), Japón (0.88) e India (0.88).

El Comce ha propuesto posicionar la marca “Made in Mexico Quality”, como un distintivo de excelencia, proyectando al país como un destino confiable y competitivo, comprometido con la sostenibilidad y la innovación.

Contreras consideró que México debe tener una perspectiva que combine sostenibilidad, innovación y desarrollo regional. Esto incluye alinear nuestras políticas de atracción de IED con metas como la transición energética, la digitalización industrial y la diversificación económica.

Desde su perspectiva, el país necesita incentivar la colaboración entre el gobierno, empresas extranjeras, la academia y proveedores locales, así como consolidar mayores inversiones hacia proyectos con mayor valor agregado e impulsar programas de formación dual, enfocados en STEM.

También agregó la necesidad de generar un entorno para encadenar a las Pymes exportadoras en las cadenas de valor de la IED

“Cuando hablamos de IED, no solo nos referimos al monto, sino a cómo aseguramos que genere un impacto positivo y transformador en nuestra economía y nuestras comunidades”, dijo Contreras.

Al respecto, sugirió vincular la atracción de IED con una visión de largo plazo; diseñar políticas que prioricen sectores estratégicos; diversificar las fuentes de inversión; establecer mecanismos que permitan una mayor, y establecer mecanismos que permitan una mayor coordinación interinstitucional para impulsar el Plan México.

A escala mundial, la manufactura fue el sector que más contribuyó al aumento del comercio en el segundo trimestre de 2025, representando el 3% del crecimiento total. Los principales sectores fueron maquinaria eléctrica y no eléctrica, instrumentos de precisión y alimentos, transporte.