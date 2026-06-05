¿Cuánto cuestan las protestas de la CNTE?

Las protestas de la CNTE cuestan mucho más que los 405 millones de pesos que dice la asociación de Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ellos son, quizá, el grupo más afectado, pero no son los únicos.

Hay otras zonas de la capital que fueron perjudicadas, por ejemplo, el corredor de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez; algunas zonas de Polanco; los alrededores del Estadio Azteca... Además, hay protestas en Oaxaca, donde está bloqueado el aeropuerto. Hay toma de casetas en carreteras de Hidalgo, Sonora; interrupción de la circulación por unas horas en las garitas que comunican Tijuana con San Diego.

La cuenta no está completa mientras no sepamos lo que la Coordinadora conseguirá de las autoridades. Quieren un incremento salarial adicional al 9% más 1% que se anunció el 15 de mayo; la abolición de la Ley del ISSSTE del 2007, que costaría decenas de miles de millones de pesos, y buscan, además, recuperar el control del sistema de nombramientos y promociones en el sistema educativo. El Gobierno pone en la mesa un esquema financiero que “minimice sus pérdidas” y algunas reformas que el Congreso aprobaría en septiembre. La CNTE no acepta.

Es imposible sacar la cuenta de todo lo que cuestan las protestas, porque hay muchos afectados y las afectaciones ocurren de muchas maneras: hay vandalismo al mobiliario urbano; algunos automovilistas reportan daños a sus vehículos y en algunos negocios el daño significa cristales rotos o pérdida de la mercancía por daños. De los daños relacionados con contaminación ambiental adicional; estrés, ansiedad y salud mental, mejor no hablamos.

La CNTE ha perfeccionado un sistema de estrangulamiento de las ciudades para ejercer presión política y obtener concesiones. El estrangulamiento significa que decenas de miles de personas perdieron una, dos o más horas adicionales en sus tiempos de traslado. No le ponemos precio a esas horas, porque se trata de costos multimillonarios que se pulverizan en miles de personas perjudicadas “sólo un poco”. Los economistas hablan de externalidades. Los chilangos dicen, como Carlos Fuentes y Cristina Pacheco: Aquí nos tocó vivir.

¿Cuánto cuestan las horas perdidas? Por un momento, concentremos nuestra atención en la Ciudad de México, donde se genera el 15% del PIB nacional. La fuerza laboral de la capital es de 4 millones 900,000 personas, aproximadamente.

Pensemos en la pérdida de productividad que producen las protestas. No me refiero a lo que ocurre en el sector educativo, sino al efecto “multiplicador” de las horas perdidas por personas que no pudieron llegar a tiempo a la tienda, el restaurante, la obra, el hospital, la oficina donde deberían trabajar.

Pongámosle un precio al tiempo y la productividad perdida. El salario promedio en la capital es de alrededor de 700 pesos diarios. Si un millón fueron afectados parcialmente. Digamos que cada uno perdió un poco más de una hora y asignemos un costo de 150 pesos por persona a esas pérdidas. Son algo así como 150 millones de pesos diarios. ¿A quién se le reclama?

Tenemos una contabilidad incompleta de lo que perdemos. Esto hay que sumarlo a lo que reportan los Comerciantes del Centro y a lo que pierden los informales de esa misma zona, que se vuelve inaccesible u hostil. Hay que añadir lo que no reportan los dueños de negocios de otras zonas de la ciudad, en otras regiones del país. ¿Cuánto les cuesta a los trabajadores? Para algunos, la protesta les quita lo que iban a ganar en forma de propinas o comisiones; a otros les descuentan una parte del salario del día.

Son miles de millones de pesos perdidos por día. ¿Parece exagerado? La cifra de pérdidas es enorme, pero no estamos acostumbrados a sacar las cuentas. Sería depresivo, indignante o ambas cosas a la vez.

Conciliar el derecho a manifestarse con los otros derechos que son atropellados por los manifestantes es uno de los retos de la democracia. No somos el único país que tiene problemas con las protestas y con la medición de los costos de las mismas. En el Fondo Monetario Internacional empezaron a poner atención en esto hace seis o siete años y encontraron algunas cosas interesantes. Un equipo integrado por Madzi-Vaskov, Ricci y Pienknagura analizó 156 protestas en 172 países ocurridas a fines de la década pasada y principios de esta. Las protestas pueden provocar una caída del PIB mayor a 1%, cuando alcanzan cierta dimensión. Provocar movimientos en los mercados, en particular, en países con regímenes autoritarios.

La forma más segura de anticipar dónde habrá protestas es revisar dónde ha habido protestas, revela otro estudio de Hlatshwayo y Redl, también del FMI. Los incrementos en alimentos y combustibles son los principales detonadores de protestas, pero es mucho más probable que ocurran en momentos y lugares donde han ocurrido manifestaciones.

Una protesta abona el terreno a otras protestas, dicen estos estudios. Suena esotérico, pero hace sentido. Ahora, además de la CNTE, se preparan para manifestarse los transportistas en demanda de seguridad en las carreteras y los familiares de desaparecidos. Si no hay solución, no rodará el balón, amenaza la CNTE. En el fondo, suena la música de Shakira, porque ellos no lloran, facturan.