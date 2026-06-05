Explotan pipas de gas LP en Tepeaca

Al menos tres pipas, presuntamente utilizadas para el trasiego ilegal de gas, explotaron la mañana de este jueves en un predio de la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de 1,753 estudiantes de un centro escolar cercano.

Reportes locales indicaron que las explosiones ocurrieron este jueves 4 de junio alrededor de las 10:00 horas y generaron una columna de humo de más de 15 metros de altura, visible desde distintos puntos del municipio. Vecinos de la zona captaron en video el momento en que una de las pipas comenzó a incendiarse y posteriormente se registraron otros dos estallidos consecutivos.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, modificó la información oficial sobre la explosión en un predio de Tepeaca utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible y gas LP, pues en un primer momento reportó tres personas lesionadas y más tarde aseguró que no existían heridos ni fallecidos.

Durante una primera declaración a medios, el mandatario poblano indicó que había personas trasladadas a hospitales tras el siniestro.

Más tarde, al encabezar un recorrido en la zona afectada, el gobernador afirmó que no existía reporte de víctimas y señaló que esperarían a que concluyeran las labores de sofocación para conocer con precisión lo ocurrido.

El mandatario estatal explicó que los cuerpos de emergencia aún no podían ingresar al punto exacto de la explosión debido al riesgo derivado del incendio y la presencia de gas.

Piden a FGR investigue

Además, informó que solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes, deslindar responsabilidades y determinar las causas del siniestro.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos, informó que el sitio funcionaba como una bodega para resguardar cisternas con gas.

También, se indicó que tras la explosión se detectó otra bodega donde también había pipas con combustible, asunto que —dijo— será investigado por las autoridades correspondientes.

Autoridades estatales confirmaron el desalojo del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa, la preparatoria “2 de Octubre” de la BUAP y el Hospital General de Tepeaca.