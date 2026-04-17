Ley de rentas en CDMX: ¿Qué se espera de esta nueva regulación?

En vísperas de que el gobierno de la Ciudad de México presente su iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, actores del sector inmobiliario y analistas ya han fijado postura sobre los posibles alcances de la regulación.

La propuesta contempla limitar el incremento de las rentas a la inflación anual, establecer reglas para el mercado de arrendamiento habitacional y crear una Defensoría Inquilinaria para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha planteado que el objetivo es contener el alza en los precios del alquiler y reforzar la protección a los inquilinos. “Es una iniciativa de ley que también contempla acciones justamente ante los desalojos, que es lo que tiene que hacer un gobierno con compromiso social”, declaró.

Industria pide certidumbre

En el ámbito empresarial, los desarrolladores han señalado que los cambios regulatorios deben considerar su impacto en la inversión inmobiliaria y en la viabilidad de nuevos proyectos de vivienda en renta.

Jorge Gordon, presidente de la Canadevi Valle de México, afirmó que el organismo empresarial espera que la regulación no afecte la confianza de los inversionistas en este segmento del mercado en la capital.

“Próximamente viene la ley de rentas justas… que yo espero que venga una redacción sensata que no afecte lo más importante, que es la certidumbre jurídica y el deseo de invertir”, declaró Gordon.

El representante del sector señaló que la producción de vivienda en la ciudad se mantiene en niveles limitados frente a la demanda. “Estamos generando, en el 2025 creo que cerró con 4,000 viviendas en una ciudad de 9.3 millones de habitantes”.

En la misma línea, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ha advertido que medidas que reduzcan la certidumbre jurídica pueden incidir en las decisiones de inversión y en la oferta de vivienda en renta.

Factor Mundial

Desde el ámbito académico, Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, señaló que la iniciativa llega en un contexto de presión sobre el mercado, a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La ley no va a solucionar la crisis porque es muy compleja y requiere muchas más acciones, pero sí puede mitigarla en alguna medida”, indicó.

En un análisis publicado por el área de prensa de la universidad, la académica explicó que el mercado enfrenta factores como la falta de vivienda asequible y el crecimiento de la renta de corta estancia, lo que incide en la disponibilidad de vivienda en el mercado, en un contexto de presiones acumuladas.

Sánchez agregó que la problemática se ha acumulado en los últimos años. “La crisis venía gestándose desde hace varios años, sólo que ahora tenemos un evento que la está intensificando”, dijo.

Riesgos en la oferta

Desde el análisis económico, BBVA ha señalado posibles efectos en el mercado de vivienda en renta. El economista jefe del banco en México, Carlos Serrano, indicó que “podría hacer que disminuya la inversión para la construcción y compra de vivienda. Eso va a significar menor disponibilidad de casas y departamentos en renta”.

De acuerdo con el especialista, una menor inversión podría traducirse en una reducción de la oferta disponible, lo que incidiría en el mercado de vivienda en renta en la capital.

Las distintas posturas se presentan mientras el gobierno capitalino prepara la iniciativa que será enviada al Congreso local para su discusión en las próximas semanas.