¿Monaguillo sonorense?

Con una gastritis crónica leve y recientemente, un problema que lo obliga a usar una muñequera ortopédica, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño habría accedido –según la investigación periodística divulgada ayer 04 de junio, en distintas plataformas—a un parole migratorio para ingresar a Estados Unidos, aunque se le haya denegado la visa.

Esos permisos especiales permiten ingresar a la nación vecina por razones humanitarias o “de interés público significativo”. A punto de cumplir 72 años, Durazo Montaño acumula medio siglo de experiencia política. El negocio familiar era la distribución de gas LP en la región de Agua Prieta, pero el joven prefirió dedicarse al servicio público, tras de graduarse como abogado. Sus primeros cargos estuvieron ligados a oficinas de prensa, hasta que Heriberto Galindo Quiñones lo hizo coordinador de delegados en el CREA, en 1985.

Luego de un breve paso por el DDF y el CEN del PRI capitalino, comenzó a trabajar con Luis Donaldo Colosio, en 1989, como su secretario particular. En el 2000 se incorporó al equipo de Vicente Fox, con quien fungió como secretario particular, director de comunicación social y vocero de la Presidencia.

En 2006 pasó a las filas del izquierdismo, tras de aceptar la invitación de Andrés Manuel López Obrador para competir como candidato al Senado, en Sonora. Hasta 2018 ocuparía un escaño, aunque apenas tres meses.

Los gobernadores morenistas engañan con la verdad. Saben que tener una visa –ya sea impresa en el pasaporte o en una tarjeta— permite a un ciudadano extranjero solicitar su ingreso a Estados Unidos a través de un puerto de entrada. Ni más, ni menos.

En el mejor de los casos, si su visa está vigente, no tienen garantizada la entrada a los Estados Unidos. Y si se las han revocado, tal vez ni siquiera se han enterado, pues no han realizado intentos recientes por cruzar al otro lado de la frontera.

Durazo Montaño y Villarreal Anaya forman parte de la directiva de Morena, en su calidad de consejeros. Y desde hace tres años, el gobernador de Sonora preside ese órgano deliberativo en el partido oficialista. Su caso se asemeja al del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Tampoco se sabe si el gobernador de Sonora mantiene el pasaporte oficial que obtuvo cuando se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, durante el primer trienio del sexenio lopezobradorista. Este carnet, expedido por la secretaría de Relaciones Exteriores, puede ser tramitado por los integrantes del Congreso de la Unión; jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación; los titulares de dependencias y las entidades paraestatales de la administración pública federal y los altos mandos castrenses que deban viajar al extranjero por comisiones oficiales.

De manera excepcional, algunos mandos superiores de la administración pública pueden acceder al pasaporte diplomático, aunque no tengan membresía en el servicio exterior. Actualmente, la presidenta Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard cuentan con ese tipo de pasaporte.

La expedición de una visa o la inmunidad diplomática son prerrogativas del Estado de origen, no de los oficiales de un gobierno, de cónsules o embajadores. Así lo tuvo que asimilar Porfirio Muñoz Ledo cuando abruptamente tuvo que dejar la representación de México ante las Naciones Unidas, en abril de 1985, tras de un incidente afuera de su residencia, con un vecino al que amagó con una pistola tras de un incidente vial.

Otros diplomáticos mexicanos han tenido que dejar sus posiciones, ante polémicas menos visibles.

Efectos secundarios

INFLEXIBLES. La administración Trump emitió una Orden Ejecutiva para inutilizar a distintas entidades y personalidades de Cuba, que ha sido “la capital mundial del terrorismo de izquierda radical durante década”, reclamó el secretario de Estado, Marco Rubio. “El régimen en La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado movimientos violentos marxistas y tercermundistas en todo nuestro hemisferio y más allá”.