Detienen en EU a exmilitar implicado en caso Ayotzinapa

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, dio a conocer la detención de Enrique Martínez Chávez, exmilitar de 32 años de edad, presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de sus redes sociales, el ICE informó que Martínez Chávez de 32 años, fue detenido en Hawthorne, California, por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y es buscado en nuestro país por el delito de desaparición forzada, por lo que permanecerá bajo custodia hasta que pueda ser repatriado a México.

“Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras formaba parte del ejército mexicano. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser repatriado”, se dijo en la publicación.

En 2014, Enrique Martínez Chávez, era integrante del Ejército Mexicano y formaba parte del 27 Batallón de Infantería cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, pero no fue hasta 2022 cuando se le señaló de estar involucrado en el caso.

En 2023, la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, liberó a la Fiscalía General de la República (FGR) 16 órdenes de captura contra militares del 27 y 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Implicados

Como parte de las investigaciones realizadas por la desaparición de los 43 estudiantes de normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el gobierno federal determinó que este delito fue cometido por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, con ayuda de autoridades de diferentes niveles de gobierno, incluidos policías locales.

Mientras que por su posible vínculo con el grupo criminal Guerreros Unidos, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y Felipe Flores Velázquez, exjefe de la policía municipal de Iguala, también fueron detenidos.

En tanto, organizaciones sociales reiteran que el ejército y la Secretaría de Defensa siguen negando la participación de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos, como el caso de la desaparición de 43 alumnos en Ayotzinapa, por lo que en reiteradas ocasiones han exigido esclarecer la responsabilidad del Ejército y la Marina en el caso, ya que lejos de rendir cuentas, dicen, han obstaculizado el acceso a la verdad de las familias de los estudiantes.