Argentina está cerca de lograr objetivo de reservas para 2026: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que Argentina está cerca de cumplir su reciente objetivo de reservas internacionales netas para finales de 2026 después de que el banco central del país austral (BCRA), lograra comprar 10,000 millones del mercado.

El nuevo objetivo se fijó cuando el país no pudo alcanzar la meta de mitad de año, por lo que se revisó a la baja para tener en cuenta el incumplimiento del objetivo para finales de 2025. El nuevo objetivo para fines de 2026 es inferior al original fijado para finales del año pasado. En una conferencia de prensa en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó que “la proyección es alentadora. El enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas, lo que le permitirá al país estar mejor preparado para afrontar los shocks externos”, destacó

La portavoz destacó: desde comienzo de 2026 el Banco Central compró 10,000 millones en divisas, con una posición de acumulación de reservas netas de 7,000 millones de dólares y están cerca de alcanzar la meta de 8,000 millones de dólares.

Kozack también destacó que este desempeño fue "mucho mejor de lo anticipado" y lo atribuyó a dos factores principales: un balance comercial más favorable y mayores ingresos de capitales. Puntualizó que la mejora del frente externo está vinculada con "una mayor confianza" y con "mejoras estructurales en los sectores de minería, energía y agricultura". También remarcó que Argentina, como exportador neto de energía, está obteniendo beneficios por el aumento de los precios internacionales del sector.

Cabe recordar que el Banco Central de Argentina superó antes de mitad de año la meta anual de compras de divisas fijadas en 10,000 millones de dólares gracias a una cosecha récord, el boom energético y un fuerte aumento en la emisión de deuda por parte de provincias y empresas locales.

La autoridad monetaria compró 43 millones de dólares el miércoles, según cifras oficiales, suficiente para superar el objetivo establecido por las autoridades en diciembre. Las intervenciones diarias comenzaron a principios de este año.

Medidas por volumen, las exportaciones argentinas alcanzaron un máximo histórico bajo la presidencia de Javier Milei, 17% por encima del récord anterior registrado en 2022, según Barclays. Las exportaciones de energía aumentaron 92 por ciento.

“El ritmo de compras de divisas desde que comenzó el programa de acumulación de reservas en enero ha sido notable”, escribió el economista para América Latina de Barclays, Ivan Stambulsky, en un informe enviado a clientes el 2 de junio. “Se encuentra entre las rachas de compras de dólares más fuertes de los últimos 25 años”.