Crisis hídrica: pérdida de la memoria

Especialistas, académicos y defensores comunitarios coincidieron en que México enfrenta una crisis hídrica que no sólo implica escasez de agua y efectos del cambio climático, sino también la pérdida de memoria histórica, conocimientos ancestrales y vínculos comunitarios con los ecosistemas, durante diversas actividades de la Semana Nacional de Cultura del Agua.

Durante distintos paneles realizados en el encuentro organizado por la Conagua y académicas, participantes subrayaron la necesidad de fortalecer la participación comunitaria, rescatar el patrimonio hidráulico y transformar las políticas públicas relacionadas con el agua.

Defensa del territorio

Durante el panel “La memoria viva: tres casos de defensa del agua”, activistas y especialistas señalaron que las luchas por el agua están estrechamente relacionadas con la defensa del territorio, la identidad y los derechos humanos.

Hortencia Ramos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y de la cooperativa Manos a la Cuenca, afirmó que las comunidades han enfrentado proyectos impuestos sin consulta que amenazan sus formas de vida y provocan desplazamientos.

“Lo que estamos defendiendo en este momento es la identidad, pero posteriormente vamos aprendiendo y cuando vemos el territorio no solamente es la parte superficial, sino también la parte de nuestra identidad y la parte del agua”, expresó.

Por su parte, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Fabiola S. Sosa Rodríguez, explicó que las luchas por el agua rara vez son exclusivamente ambientales, pues involucran procesos de justicia social y reconstrucción comunitaria.

“El agua se vuelve el pegamento que integra a muchos de los actores”, afirmó.

Saberes

Por otro lado, en el panel “Importancia de la conservación del patrimonio hídrico”, la investigadora de la Cooperación Técnica Alemana, Jade Latargere, explicó que el patrimonio hídrico no se limita a grandes monumentos, sino que incluye elementos materiales y simbólicos vinculados con la memoria colectiva del agua.

José Arellano, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, resaltó el profundo valor cultural y espiritual del agua en los pueblos mesoamericanos.

Y alertó que el país está perdiendo conocimientos ancestrales fundamentales para el manejo sustentable del agua.