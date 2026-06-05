Biciclo

Destaca la relevancia de las afores en el mercado mexicano, donde están invirtiendo más en renta variable y ya tienen una cuarta parte de los recursos de los trabajadores invertidos en activos productivos, de acuerdo con el financiero Sebastián Hanhausen, quien subraya que las afores ya hacen más que administrar liquidez, pues "invierten y construyen portafolios con visión generacional, absorber volatilidad y participar en activos que requieren tiempo para madurar”.

Rehilete

La Conagua le puso freno de mano a la explotación ilícita de materiales pétreos en el río Colotepec, Oaxaca, clausurando un banco ilegal en el predio Rancho Los Nanches. Inspectores federales aseguraron un camión de volteo que andaba acarreando las piedras sin permiso directamente del cauce, una gracia que altera la hidráulica del río y acelera la erosión.