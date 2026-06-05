Jalisco retoma su lugar como el estado con la mejor calidad laboral del país

Después de que Querétaro permaneciera como el estado con la mejor calidad laboral del país durante un año y medio, al inicio de este 2026 Jalisco le quitó la primera posición.

Si bien a nivel nacional continúa el deterioro del mercado laboral, cuyo estancamiento estructural se profundizó con mayor fuerza en algunos estados del sur-sureste del país, la competencia laboral entre estados aumenta.

¿Cuáles fueron las entidades federativas del territorio mexicano con mejor y peor calidad laboral? De acuerdo con el Índice de calidad y competencia de la ocupación estatal (ICCOE), que realiza El Economista desde el 2019, Jalisco, Chihuahua y Baja California lograron ser los únicos estados en semáforo verde en el primer trimestre del 2026.

Estos territorios obtuvieron más de 80 puntos de 100 posibles, cada uno. Jalisco ocupó el primer lugar con 84.4 puntos, lugar que no gozaba desde el segundo trimestre del 2024; de hecho, Querétaro tuvo la cima desde dicho periodo.

El estado de Occidente, que destaca por su crecimiento en las industrias agroalimentaria y electrónica, consiguió la primera posición por presentar los indicadores más bajos en la mayoría de las ocho tasas complementarias que considera el ICCOE.

Por ejemplo, obtuvo la tasa de presión general más baja del país, de 1.95% de la población económicamente activa (PEA); ésta incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo.

También obtuvo el nivel más bajo en la tasa de ocupación parcial y desocupación, de 4.33% de la PEA, que considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana.

Otros resultados sobresalientes de Jalisco fueron en la tasa de condiciones críticas de ocupación (la tercera menor con 27.64% de la población ocupada) y, la tasa de subocupación (la cuarta con 2.78 por ciento).

La primera incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Mientras la de subocupación considera a la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.

El “peor” resultado de Jalisco se dio en la tasa de ocupación en el sector informal, en el lugar 14 con 26.09% de su población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar.

Los otros en zona de privilegio

Chihuahua fue segundo lugar en el ICCOE con 82.0 puntos, hilando tres trimestres en el segundo peldaño; al contrario de Jalisco, presentó la menor tasa de ocupación en el sector informal en el país, de 16.27% de los ocupados en el primer trimestre del presente año.

Además, obtuvo la segunda tasa más baja en informalidad laboral, con 33.85% de la población ocupada; ésta se refiere a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En esta tasa se incluye a micronegocios no registrados, agricultura de subsistencia y trabajadores sin seguridad social en unidades económicas registradas.

El talón de Aquiles de Chihuahua fue la tasa de presión general, con 5.03% de la PEA (posición 15).

En tanto, Baja California, que junto con Chihuahua representan a la frontera norte, completó el grupo de los estados en semáforo verde con 80.1 puntos, cuyas fortalezas corresponden a la tasa de ocupación parcial y desocupación (5.64%) y la tasa de subocupación (1.74%); ambas fueron las segundas más bajas de México.

Semáforo amarillo

En el semáforo amarillo del ICCOE, que es el nivel medio alto del índice, se ubicaron Querétaro, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Quintana Roo y Sonora.

Se observa que estas posiciones las ocupan estados del norte y del Bajío, beneficiados en gran medida por el impacto de la relocalización de las cadenas globales de producción, pese a la incertidumbre generada por la coyuntura arancelaria y la revisión del T-MEC.

En rojo

En semáforo naranja, que es el nivel medio bajo, se colocaron 13 entidades, destacando Tamaulipas, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. En este grupo, los más cercanos a descender de categoría son Hidalgo y Ciudad de México.

Por su parte, se estacionaron en semáforo rojo (nivel bajo-con la peor calidad del trabajo en México) los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Tabasco, lo cual se interpreta que sigue existiendo una brecha regional en el mercado laboral del país.

El objetivo del ICCOE es saber cómo se encuentran las 32 entidades federativas del país en materia laboral, principalmente en acceso al trabajo, y a su vez, realizar un ranking que pusiera a competir a los gobiernos locales.