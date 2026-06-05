IP Colombiana alertó riesgos por nueva amenaza arancelaria

Luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, concluyera que Colombia no cuenta con una prohibición legal integral para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, AmCham Colombia alertó sobre los posibles riesgos que esta decisión podría generar para el comercio y las exportaciones del país hacia ese mercado.

La Cámara de Comercio Colombo Americana explicó que el informe ubicó a Colombia dentro del grupo de economías que no tienen una prohibición legal integral ni mecanismos efectivos para controlar este tipo de mercancías.

Como consecuencia, la USTR propuso un arancel adicional de 12.5% para los países incluidos en esta categoría. No obstante, AmCham aclaró que la medida aún no está vigente y que actualmente se encuentra en una etapa de consultas públicas y audiencias antes de que se adopte una decisión final.

Según el análisis del gremio, una de las preocupaciones es que competidores de Colombia como México, Canadá, Ecuador y la Unión Europea tendrían un arancel propuesto de 10%, lo que podría generar una desventaja competitiva para algunos productos colombianos en el mercado de EU.

Entre los sectores con mayor exposición serían flores, café procesado, cacao, aceite de palma, textiles, plásticos, entre otros.