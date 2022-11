Cuídate de los montadeudas durante El Buen Fin

El Buen Fin, por fin llego, aunque muchos esperan los asombrosos descuentos, esta temporada puede traer sorpresas desagradables, si no cuidamos nuestro bolsillo de los defraudadores. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, alertó que el incremento de solicitudes de herramientas financieras como el crédito durante los días de compras podría aumentar el número de incidentes delictivos relacionados con los montadedudas.

El consejo indicó que el número de actos podría duplicarse en comparación con ediciones anteriores a la pandemia, esto se da en un marco donde se espera que el crédito sea el principal medio de pago en El Buen Fin.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (Amvo), 84% planea comprar con tarjeta de crédito, mientras que 12% espera adquirir a plazo sin tarjeta también conocido como pagos BNPL (buy now pay later).

Los montadeudas son organizaciones o personas que se aprovechan de la demanda de préstamos y el crecimiento de instituciones financieras para ofrecer créditos rápidos y de fácil acceso para después obligar a sus deudores a pagar financiamientos con alto interés a través de amenazas y extorsión.

La forma de operar de los montadeudas es a través de las Apps de préstamos, cuando los solicitantes aceptan los términos y condiciones, la empresa accede a información personal del usuario como fotografías o contactos telefónicos, con estos datos amenazan e intimidan a los deudores con exhibir públicamente la información encontrada en el teléfono si no pagan un crédito con muy alto interés.

Por ello, la primera recomendación es que si no has planeado tus compras y no cuentas con un producto de crédito, lo mejor es no prestar atención a los anuncios de las tiendas estos cuatro días para evitar que la tentación te lleve a tomar decisiones poco acertadas como solicitar un crédito en el momento sin tener una investigación previa sobre la entidad.

“El Buen Fin es una buena oportunidad de participar en la recuperación económica del mercado, sin embargo hay que estar bien atentos, ya que esta fecha puede tentar a las personas a acceder a un crédito fácil para aprovechar las ofertas, lo que aumenta la oportunidad de realizar actividades delictivas por parte de los montadeudas”, comentó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

No obstante, si has comenzado la investigación sobre algunas instituciones o incluso si ya has empezado el trámite para solicitar un instrumento de crédito, recuerda que siempre es un buen momento para identificar malas prácticas. Por ello, el Consejo Ciudadano recomienda revisar en todo momento el “Listado de Apps” en el que se encuentran 282 sitios activos los cuales han identificado como montadeudas.

La Sofom Kueski pay, indicó que algunas otras acciones que se pueden realizar para identificar una institución fraudulenta es revisar la información de la empresa u organización en la que se tiene interés, una forma es ver si la institución se encuentra en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Condusef o en el Buró de Entidades financieras, en estos sitios podrás encontrar la página oficial de las financieras, lo que te ayudará a evitar portales falsos.

También puedes revisar el comportamiento de las instituciones financieras en el micrositio Revisa, Compara, Decide en la página web de la Condusef, en el que se encuentran datos sobre reclamaciones recibidas y quejas resueltas a favor de los usuarios.

“Existen las reglas de oro, al solicitar un crédito hay que buscar instituciones confiables, para ello revisa si las instituciones están debidamente constituidas, también es importante ver las instituciones que se encuentran reportadas, incluso observar las valoraciones que existen en redes sociales o Play store, siempre buscando a tomar en cuenta solo las opiniones de personas reales", comentó Yusef Jacobs,ceo y fundador de Graviti.

Soy víctima de los montadeudas ¿Qué hago?

Las personas que son víctimas de estas empresas pueden hacer una denuncia ante el Ministerio Público, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) acciones como la intimidación de exhibición en público, al igual que la extorsión o la cobranza ilegítima con acciones como amenazas y ofensas son actos ilegales.

Según datos del consejo en lo que va del año la apertura de 94% de las carpetas de investigación se han abierto bajo los delitos de cobranza ilegítima.

