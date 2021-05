¿Se imagina ahorrar mientras gasta, por ejemplo, en comprar un café? Sí, es posible, y la ventaja de todo es que ese ahorro se va directo a su cuenta de afore. Sin letras chiquitas ni trucos.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lanzó un programa de recompensas que tiene como objetivo incentivar a todos los mexicanos de forma que, al realizar la compra de un producto o servicio que adquiere habitualmente, un porcentaje sea destinado a su cuenta afore.

Se trata de GanAhorro, un programa de la Consar que se encuentra dentro de la aplicación AforeMóvil y el cual tiene como propósito ser una herramienta para al ahorrador que le permite obtener beneficios al momento de comprar, que en este caso se traduce en ahorro para su afore que va desde 1 hasta 30% y que de acuerdo con la Consar cubre 43 servicios.

Al usar el programa de GanAhorro se busca cubrir una parte de la población que aún no ahorra para su retiro, y es que en México, el tema de la cultura del ahorro ha tenido avances, sin embargo aún existen retos en el sector para lograr que más mexicanos tengan una cuenta de ahorro formal, o bien, realicen aportaciones voluntarias a su cuenta de afore.

Las barreras para realizar este tipo de ahorro son muchas: desde la informalidad, fuentes de ingreso insuficientes y en algunos casos se tiene la idea de que el retiro es muy lejano por lo que no se considera una prioridad a corto plazo.

Cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) arrojan que 51% de los jóvenes mexicanos prefiere guardar su dinero en casa, 35% declaró que no ahorra porque no le alcanza mientras que para 22% dijo que el ahorro no es de su interés.

En materia de ahorro para el retiro, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa una de las tasas más bajas, dentro de los países miembros, de personas que destinan ingresos de su salario al ahorro para el retiro con 6.5 por ciento.

De esta forma, cuando compre un café, realice un viaje por su app de transporte e incluso al momento de comprar un boleto de cine, ya estará ahorrando.

En un dos por tres

Antes que nada, es importante que se encuentre registrado en la aplicación de AforeMóvil ya que es a través de dicha plataforma en la que deberá ingresar previamente a su compra para que el beneficio se refleje en su administradora.

Al tener su app descargada en su teléfono inteligente y estar registrado, deberá ingresar y seleccionar el ícono de “Servicios”, posteriormente elegir la opción “Ahorra con beneficios”.

En su pantalla aparecerá el ícono de GanAhorro, deberá dar clic en “Continuar”, enseguida su pantalla le mostrará el Aviso de Privacidad, el cual deberá leer para dar paso, ahora sí, a elegir el producto o servicio que planea pagar.

Al final sus compras recibirá un correo electrónico con un código, el cual le indicará los pasos a seguir para hacer válido el ahorro.

A partir de ese momento tendrá dos beneficios: el primero es que ahorra sin tanto esfuerzo, mientras que el segundo es que podrá visualizar el registro de sus aportaciones voluntarias en la misma aplicación.

Beneficios adicionales

Utilizar el programa de GanAhorro le da la posibilidad de ahorrar sin tanto esfuerzo, pero además existen otros beneficios que tiene por destinar dinero a su cuenta de afore.

Por ejemplo, al hacer las aportaciones voluntarias, el saldo de su cuenta individual incrementa el importe de la pensión, de esta forma mejorará el nivel de vida al momento del retiro.

Otro beneficio es que existen beneficios fiscales ya que puede deducirlo en su declaración anual de impuestos.

“Si se dispone del ahorro antes del retiro, las aportaciones deducidas deberán acumularse, por lo que se retendrá 20% sobre el monto total del retiro, el cual se entregará a la Secretaría de Hacienda y podrás acreditar en tu declaración anual”, detalla Principal.

