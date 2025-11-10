1 de cada 3 mujeres jóvenes en México enfrenta estrés financiero severo

El estrés financiero es una realidad que afecta a las personas de todas las edades y géneros; sin embargo esta experiencia se profundiza o se agrava para ciertas personas.

En México, la población joven y especialmente las mujeres tienen importantes preocupaciones respecto de su situación financiera.

A nivel nacional, 1 de cada 3 mujeres de 18 a 29 años presenta estrés financiero en grado alto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos niveles son significativamente más altos en comparación con sus pares hombres; la cifra de estrés financiero alto baja a 24.1% del total.

Según datos de la Condusef, gran parte de este estrés está relacionado con la incertidumbre laboral y la falta de educación financiera y acceso a herramientas en los jóvenes.