1 de cada 3 mujeres jóvenes en México enfrenta estrés financiero severo
Las mujeres jóvenes enfrentan mayor estrés financiero que los hombres; de acuerdo con cifras del Inegi el 32.7% de la población femenina de 18 a 29 años tiene estrés financiero severo.
El estrés financiero es una realidad que afecta a las personas de todas las edades y géneros; sin embargo esta experiencia se profundiza o se agrava para ciertas personas.
En México, la población joven y especialmente las mujeres tienen importantes preocupaciones respecto de su situación financiera.
A nivel nacional, 1 de cada 3 mujeres de 18 a 29 años presenta estrés financiero en grado alto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Estos niveles son significativamente más altos en comparación con sus pares hombres; la cifra de estrés financiero alto baja a 24.1% del total.
Según datos de la Condusef, gran parte de este estrés está relacionado con la incertidumbre laboral y la falta de educación financiera y acceso a herramientas en los jóvenes.