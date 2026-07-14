Zacatecas alista Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2027

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla), presentó los lineamientos para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2027, el cual priorizará la política social, el desarrollo y la perspectiva de género.

La titular de la Sefin, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, señaló que el próximo ejercicio fiscal requiere un gasto responsable, por lo que cada recurso deberá estar debidamente planificado y ejecutarse con transparencia, además de cumplir con los plazos legales para garantizar un proceso de entrega-recepción ordenado.

En tanto, la coordinadora estatal de Planeación, María Elena Pérez Ortiz, destacó que este anteproyecto, el último de la actual administración, deberá atender los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como las necesidades de la población en materia de infraestructura pública, deportiva, educativa, salud, seguridad, carreteras, agua y apoyos sociales.

Pérez Ortiz agregó que la meta para el 2027 es integrar programas con impacto en la población y concluir la administración sin procesos pendientes y con obras terminadas.

El documento también contemplará acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes, objetivos de desarrollo sostenible, prevención del delito, anticorrupción, cero impunidad y derechos humanos, además de considerar el contexto económico, social y contingente actual.

En la integración del anteproyecto participan 49 dependencias estatales y organismos autónomos, y deberá ser presentado ante la Legislatura local a más tardar el 30 de noviembre.