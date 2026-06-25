Obras del Mundial 2026 reaniman a la industria de la construcción

El sector de la construcción en México rompió una racha de 23 meses consecutivos de contracciones durante la celebración del Mundial 2026 de la FIFA, ya que las obras asociadas al evento impulsaron a una industria que había mostrado señales de debilidad.

En abril del 2026, con cifras desestacionalizadas, el valor de producción de las empresas constructoras aumentó 0.4% tanto a tasa mensual como anual en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, explicó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los segmentos de electricidad y comunicaciones, así como por transporte y urbanización.

“Esto sugiere que las obras relacionadas con el Mundial de fútbol fueron las que impulsaron a la construcción”, comentó la experta.

Por tipo de obra, el valor de producción de la construcción registró las siguientes variaciones anuales en abril del 2026:

Electricidad y telecomunicaciones: 46%

Transporte y urbanización: 29.8%

Edificación: -3.1%

Agua, riego y saneamiento: -6.5%

Petróleo y petroquímica: -15.8%

Otras construcciones: -3.5%

Crecimiento temporal

En su comparación anual, la actividad de la construcción aumentó 10.2% en abril del 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Siller añadió que parte del avance reportado por el IMAI podría estar relacionado con trabajos de reparación y remodelación realizados en el mercado informal, particularmente en hoteles, viviendas destinadas al alquiler y otros servicios de hospedaje ubicados en las sedes mundialistas.

“De ser así, se trataría de un impulso temporal concentrado en el segundo trimestre del año. Aunque esto eleva la probabilidad de un repunte en el crecimiento del PIB del segundo trimestre, no es señal de una recuperación sostenida del crecimiento económico”, remarcó.

Actividad en sedes del Mundial

Entre las tres sedes mexicanas del Mundial 2026 de la FIFA, la Ciudad de México destacó por su dinamismo. En abril se registró una variación anual de 17.8% en el valor de producción de las empresas constructoras, según datos de la ENEC.

Asimismo, el personal ocupado y las horas trabajadas crecieron 9.8% y 14.3%, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior.

En los últimos meses, las obras para el torneo de fútbol avanzaron a marchas forzadas en la capital mexicana, entre ellas la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el reacondicionamiento de algunas líneas del Sistema de Transporte Metro y la calzada elevada de Tlalpan.

Comportamiento de la construcción por entidad federativa Entidad Valor de la producción (variación %) Personal ocupado total (variación %) Horas trabajadas (variación %) Ciudad de México 17.8% 9.8% 14.3% Jalisco 3.9% 4.4% 0.9% Nuevo León -7.0% 0.6% -0.6%

Otras entidades destacadas

Además de las ciudades anfitrionas del torneo, otras entidades sobresalieron por el crecimiento de su actividad constructora. Tlaxcala reportó un incremento anual de 395.7% en el valor de producción, mientras que Hidalgo registró un avance de 166.2 por ciento.

Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, explicó que estos mercados con crecimientos extraordinarios han captado inversiones relevantes, principalmente en proyectos comerciales e industriales.

“Regularmente estos segmentos son pequeños en Hidalgo y Tlaxcala, por lo que la llegada de una gran inversión representa un crecimiento importante. Sin embargo, siguen siendo mercados más pequeños en comparación con otros más consolidados”, dijo.

T-MEC, la amenaza a largo plazo

Más allá del efecto generado por el Mundial 2026 y del incremento de actividad en mercados emergentes, el desempeño del sector construcción en el mediano plazo dependerá en gran medida del resultado de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trejo advirtió que un escenario adverso para el acuerdo comercial podría afectar las inversiones destinadas a proyectos, particularmente aquellos vinculados a infraestructura industrial, comercial y de servicios.

“Si el T-MEC no llega a buen puerto, las inversiones destinadas al sector no residencial podrían verse afectadas por la incertidumbre. Es una amenaza que puede convertirse en un verdadero riesgo”, apuntó.