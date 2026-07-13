GAP aumentó ingresos y EBITDA entre abril y junio

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador de 14 terminales aéreas en México y Jamaica, entre los que destacan el aeropuerto de Guadalajara, reportó aumento en ingresos y en flujo operativo (EBITDA) en el segundo trimestre de este año.

El EBITDA aumentó en 462 millones de pesos u 8.4%, al pasar de 5,503.3 millones de pesos en el segundo trimestre del 2025, a 5,965.3 millones de pesos en el mismo periodo de este año.

Informó a la Bolsa Mexicana de Valores que la utilidad neta e integral aumentó 215.4 millones de pesos o 9.6%, de 2,234.9 millones de pesos en el segundo trimestre del año pasado a 2,450.3 millones en el mismo trimestre de 2026.

GAP anunció que entre abril y julio de este año, los 14 aeropuertos que opera registraron una disminución de 891,600 pasajeros totales, lo que representó una disminución del 5.6% comparado con el II Trim. 25.

Los ingresos en los aeropuertos de México aumentaron 164.8 millones de pesos o 7.7%, comparado con el mismo trimestre del 2025. Los ingresos de los negocios operados directamente por GAP crecieron 190.1 millones, o 17 por ciento.

Los ingresos de los negocios operados por terceros disminuyeron 25.3 millones, o 2.7 por ciento. Los ingresos de los aeropuertos de Jamaica bajaron 48.9 millones de pesos o 54.4%, comparado con el II Trim. 25, principalmente por la disminución en el tráfico de pasajeros, así como por la apreciación del peso en el trimestre.