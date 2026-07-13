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GAP aumentó ingresos y EBITDA entre abril y junio
Los 14 aeropuertos que administrra GAP tuvieron una disminución en el tráfico de pasajeros en el II Trim. 26.
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador de 14 terminales aéreas en México y Jamaica, entre los que destacan el aeropuerto de Guadalajara, reportó aumento en ingresos y en flujo operativo (EBITDA) en el segundo trimestre de este año.
El EBITDA aumentó en 462 millones de pesos u 8.4%, al pasar de 5,503.3 millones de pesos en el segundo trimestre del 2025, a 5,965.3 millones de pesos en el mismo periodo de este año.
Informó a la Bolsa Mexicana de Valores que la utilidad neta e integral aumentó 215.4 millones de pesos o 9.6%, de 2,234.9 millones de pesos en el segundo trimestre del año pasado a 2,450.3 millones en el mismo trimestre de 2026.
GAP anunció que entre abril y julio de este año, los 14 aeropuertos que opera registraron una disminución de 891,600 pasajeros totales, lo que representó una disminución del 5.6% comparado con el II Trim. 25.
Los ingresos en los aeropuertos de México aumentaron 164.8 millones de pesos o 7.7%, comparado con el mismo trimestre del 2025. Los ingresos de los negocios operados directamente por GAP crecieron 190.1 millones, o 17 por ciento.
Los ingresos de los negocios operados por terceros disminuyeron 25.3 millones, o 2.7 por ciento. Los ingresos de los aeropuertos de Jamaica bajaron 48.9 millones de pesos o 54.4%, comparado con el II Trim. 25, principalmente por la disminución en el tráfico de pasajeros, así como por la apreciación del peso en el trimestre.