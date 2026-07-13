De Trine Ellitsgaard, la primera exposición temporal del MUT

El recién inaugurado Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abrió su primera exposición temporal elpasado jueves. Se trata de “La forma que sostiene el aire”, de la danesa Trine Ellitsgaard. Es, dicen, una exposición que “entrelaza saberes, técnicas y materiales de distintos contextos culturales”.

Con la curaduría de Ana Elena Mallet, la muestra reúne textiles y piezas escultóricas hechas a mano con fibras naturales como la lana, el henequén, la seda, hilos de oro y crin de caballo, creadas por Ellitsgaard en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país.

“Cada pieza creada por Trine Ellitsgaar es una experiencia que revela al textil, al arte y el tejido como un lenguaje en constante transformación (...) En cada fibra, técnica o forma de creación existe también el conocimiento, territorio, historia y futuro”, dijo la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante la ceremonia de apertura.

Un lenguaje en constante transformación.Foto EE: Mauricio Elí / Cortesía

Además, destacó que “esta sala temporal dialogará con otros artistas, textiles y otras maneras y cosmovisiones del mundo”.

"Una oaxaqueña que resultó ser danesa"

Por su parte, la artista, que en su página web se define como “una oaxaqueña que resultó ser danesa” –“por los últimos 20 años, ha hecho de Oaxaca su casa”, dice el texto atribuido a Michael Sledge–, celebró la apertura del MUT, que dijo, “muestra la verdadera tradición textil de México”.

La residencia de la creadora se mantiene en Oaxaca pues, desde 1965, fue esposa del finado artista oaxaqueño Francisco Toledo (1940–2019). De acuerdo con Latin American Masters, la creadora aún teje en el telar que trajo de su país natal. En su web, destacan que “lo que más llama la atención [de su obra] no es la visible influencia de las artesanías oaxaqueñas, sino su aparente ausencia”.

Por su parte, la curadora Ana Elena Mallet, especialista en diseño moderno y contemporáneo que es además autora de Silla Mexicana y La Bauhaus y el México Moderno, expresó:

“Me parece importantísimo que este museo se inaugure con la exposición temporal de una artista contemporánea que habla del textil desde otro registro, pues Trine abreva de la tradición europea, pero desde su llegada a Oaxaca —hace 40 años—, reconoce y se reconoce en los materiales regionales, en la cultura mexicana y la tradición”

En su trayectoria se listan los museos de mayor relevancia nacional como el Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), la Casa del Lago, el Museo del Objeto del Objeto (MODO) y el Soumaya, por mencionar algunos, siendo también integrante del Comité de Adquisiciones de Arquitectura y Diseño del MoMA en Nueva York.

Casa del Marqués del Apartado.Foto EE: Cortesía / INAH

De la Casa del Márqués del Apartado al MUT

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), inaugurado en junio pasado frente a la zona arqueológca y Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que fue la Casa del Marqués del Apartado, integra su acervo por más de 200 piezas textiles repartidas en 16 salas, repartidas en tres niveles.

Además de las salas de exhibición, el MUT cuenta con ludoteca, áreas de formación, una tienda Fonart y una “ventana arqueológica” que permite a los visitantes ver los vestigios de una gran escalinata que conducía al Templo Mayor. El inmueble, de finales del siglo XVIII, fue diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá y declarado como Monumento Histórico por el INAH.

Cartel de la exposición.Foto EE: Cortesía

“La forma que sostiene el aire”

Artista: Trine Ellitsgaard

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (República de Argentina 12, Centro Histórico de la CDMX, frente al Templo Mayor)

Abierta hasta el 8 de octubre de 2026, de martes a domingo de 10 a 18 horas.

Entrada: $95 pesos

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