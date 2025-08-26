XXX Regio Foro Inmobiliario AMPI abordará reformas legales y prevención de lavado de dinero

Monterrey, NL. En el XXX Regio Foro Inmobiliario AMPI, que se realizará el próximo 19 de septiembre en Cintermex, se abordarán temas clave como las reformas recientes a la Ley del Notariado de Nuevo León y las disposiciones federales en materia de prevención de lavado de dinero, información que resulta indispensable tanto para asesores como para quienes realizan operaciones inmobiliarias.

En rueda de prensa, José María Urrutia García, director General del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL), señaló que esta dependencia participa donde terminan todas las operaciones inmobiliarias que realizan los profesionales inmobiliarios.

"Para nosotros es muy importante la participación de AMPI en este tipo de eventos como el Foro Inmobiliario, pues instruyen a los asesores acerca de las tendencias, de cómo realizar los trámites, hacia dónde van los bienes raíces con el nearshoring. Vamos a tener un stand, para orientar a los asistentes sobre la contratación en línea de las alertas inmobiliarias, que ya son un requisito para realizar cualquier operación inmobiliaria", indicó Urrutia García.

En ese contexto, el 24 de enero de 2024 se publicaron en el periódico oficial de Nuevo León, reformas a diversos artículos de la Ley del Notariado, el Código Civil, el Código Penal y del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL), donde se menciona que es indispensable utilizar la alerta Registral y Catastral en cualquier acto jurídico que requiera la inscripción o notificación a este Instituto.

Urrutia García ahondó que las alertas inmobiliarias son obligatorias en cualquier trámite registral y constituyen una herramienta contra fraudes y suplantación de identidad, ya que notifican al propietario por SMS o correo electrónico cuando se ingresa un trámite, lo que permite reaccionar a tiempo y detener operaciones irregulares.

¿Por qué es importante conocer a fondo la Ley Piorpi?

Por su parte, Hugo Banda, coordinador regional 4 Noreste de AMPI, dijo que en el Foro Inmobiliario se discutirá también la importancia de la ley "Piorpi", o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta reforma hace más vulnerable al sector inmobiliario, al enfrentar mayores riesgos legales, por lo que la capacitación es clave para operar con certeza.

Además, recalcó que, AMPI impulsa la capacitación constante —con alrededor de 25 cursos mensuales— para promover buenas prácticas, fortalecer la seguridad en los registros y dar certeza a compradores, vendedores y arrendadores de que sus operaciones se realizan de forma legal y confiable, detalló Hugo Banda.

Participantes nacionales e internacionales

Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Monterrey (AMPI), dijo: "este año decidimos nombrar al Foro 'Rompiendo Fronteras', por el entorno actual que vive el sector inmobiliario; el año pasado abordamos el tema del nearshoring y en esta edición continuamos con la dinámica de relocalización de empresas que demandan espacios industriales, comerciales y residenciales”.

Agregó que el programa contará con destacados conferencistas internacionales, entre ellos Gene Towle, CEO de Softec, quien ofrecerá un panorama del mercado inmobiliario; Esteban Flores, con la conferencia sobre cómo vender inmuebles en Estados Unidos; Karim Goudiaby, de Francia, con el tema El Poder de la Negociación; y Tomás Dufich, de Argentina, quien expondrá sobre la redacción de anuncios inmobiliarios con apoyo de inteligencia artificial. También participará Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía estatal, quien compartirá datos que generan valor para la economía mexicana.