Anuncio de cupo de exportación de azúcar mexicana a EU da oxígeno pero evade crisis estructural

El anuncio de las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural sobre el incremento del cupo de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos para el ciclo azucarero 2026/27 ofrece un alivio inmediato al sector cañero, pero deja intactas las fallas estructurales que limitan el desarrollo de esta agroindustria en el largo plazo.

Según los datos oficiales notificados por las dependencias federales, el volumen autorizado para este periodo podría alcanzar las 1.152 millones de toneladas.

Esta cifra representa un avance en comparación con el ciclo anterior, impulsado por la necesidad del mercado estadounidense de cubrir su déficit interno de edulcorantes, lo que determina la asignación final.

Al respecto, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que esta disposición modificará la dinámica comercial en el corto plazo.

“Por un lado, la salida de mayores volúmenes hacia el exterior reducirá la disponibilidad de azúcar en el mercado nacional, lo que estabilizará las cotizaciones internas y evitará distorsiones por sobreoferta que afecten a las factorías y a los productores del campo. Por el otro, el flujo de divisas por la venta en un mercado con mejores cotizaciones elevará los ingresos de las familias dependientes de esta actividad económica en las entidades productoras”, comentó.

La medida también reitera la posición de México como el abastecedor de Estados Unidos debido a factores logísticos como la proximidad geográfica, la capacidad instalada para el envío del producto y el apego a los lineamientos comerciales vigentes. Sin embargo, para capitalizar este incremento, las organizaciones del sector demandan que la distribución de las cuotas entre los ingenios se ejecute con celeridad y mecanismos institucionales transparentes que impidan rezagos en la programación de los embarques.

El análisis de la consultora advierte que los beneficios de este incremento son temporales, “la viabilidad del sector azucarero frente a la competencia internacional requiere atender asignaturas pendientes como la baja productividad agrícola e industrial, la escasez de inversiones orientadas a la modernización de los distritos de riego, la renovación de la maquinaria en las plantas procesadoras y la consolidación de lineamientos comerciales estables con los socios norteamericanos”, destacó.