Del celular a la consola: La vida conectada depende de la energía

Un apagón no distingue entre industrias y hogares: en sectores como manufactura, telecomunicaciones, banca y retail puede significar pérdidas millonarias en minutos, mientras que en la vida cotidiana interrumpe el trabajo remoto, la educación virtual, las transacciones bancarias digitales, las compras en línea, la conectividad y hasta el uso de dispositivos y plataformas que hoy son esenciales para trabajar, estudiar y entretenerse.

Así, en un mundo donde la conectividad es parte esencial de la vida diaria y de los negocios, la demanda de energía confiable ya no se limita a las grandes industrias o a los hospitales.

Según IMARC Group, el tamaño del mercado eléctrico en México alcanzó 92.7 GW en 2024. De cara al futuro, indica, se espera que el mercado alcance los 125.0 GW para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 3.4% durante el período 2025-2033.

Se puede observar que en sectores como manufactura, telecomunicaciones, banca y retail, un corte de energía puede representar pérdidas millonarias en cuestión de minutos. Mientras tanto, en los hogares, un apagón no solo interrumpe el trabajo remoto o el acceso a clases virtuales, implica quedarse sin celular, computadora, internet, videojuegos y hasta plataformas de streaming, herramientas esenciales para trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse en contacto.

Fernando Velasco, director general de Generac México, dijo que el consumidor moderno en nuestro país convive diariamente con una alta densidad de dispositivos electrónicos.

Un hogar promedio cuenta con al menos un smartphone por persona, computadoras para trabajo remoto o educación en línea, consolas de videojuegos, tabletas, televisores inteligentes y múltiples equipos conectados a internet.

Cuando ocurre un apagón, no solo se interrumpe la comunicación y el entretenimiento, también se detienen procesos básicos como transacciones bancarias digitales, compras en línea y hasta la operación de electrodomésticos inteligentes.

“Esta dependencia creciente convierte a la energía de respaldo en un factor clave para la vida diaria. Más allá de mantener encendido un solo aparato, los generadores de energía eléctrica garantizan la continuidad de un ecosistema digital completo que sostiene la productividad laboral, la formación académica y las actividades de recreación familiar que forman parte del equilibrio de la vida actual moderna. Además, ya no se consideran un recurso en situaciones de emergencia, sino una inversión estratégica para garantizar la continuidad del estilo de vida digital en medio de una infraestructura eléctrica vulnerable”.