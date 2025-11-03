Tendrá Cancún planta de combustible bajo en emisiones para aviones

Cancún, Roo.- El Programa Institucional de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 2025-2030 prevé la construcción en Cancún de una nueva planta de mezcla de Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés para cumplir con los estándares internacionales de reducción de emisiones de carbono en la aviación.

Según el documento, 63% de los pasajeros aéreos de todo el país se concentra en cinco aeropuertos principales: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Derivado del alto nivel de operaciones que concentra la terminal de Cancún, se hace necesario llevar a cabo la actualización del programa de modernización de su infraestructura de almacenamiento de combustible.

El plan contempla en primer lugar poner en operación un proyecto piloto de mezcla y almacenamiento en la estación de combustibles de CDMX, iniciando con la importación de SAF, para su mezcla y comercialización. Posteriormente, construirá la planta de mezcla en la estación de combustibles de Cancún.

Una planta de mezcla de combustible sostenible de aviación es una instalación donde el SAF concentrado, derivado de fuentes renovables, se mezcla con queroseno convencional para producir el combustible final que se utiliza en los aviones. Este proceso es crucial porque la mayoría de los motores de avión actuales no pueden funcionar con SAF puro, por lo que las regulaciones permiten una mezcla de hasta el 50% de SAF con combustible tradicional.

Con la adopción del SAF, México se consolidará como un referente regional en aviación sustentable, fortalecerá la soberanía tecnológica y energética, y permitirá cumplir compromisos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 6/ en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 “Energía asequible y no contaminante” y 13 “Acción por el clima”, se asegura en el Programa Institucional de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 2025-2030.

Aunado a ello, con la implementación de esta planta de mezcla en Cancún se da continuidad a la modernización de la estación de combustibles del Aeropuerto de Cancún que arrancó en 2021, cuando se mejoró la de red de hidrantes, los sistemas de mitigación de riesgo, la automatización y control, así como tuberías de suministro.

Se añade que otro objetivo paralelo es que México escale en el Ranking de Competitividad Mundial del Centro Mundial de Competitividad (IMD) 2025, el cual ubica a nuestro país en el lugar 55 de un total de 69 economías a nivel mundial, quedando, en relación con los países de América Latina, por debajo de Colombia, país que se posicionó en el lugar 54.

De manera particular, y de acuerdo con este ranking, entre los 69 países el desempeño competitivo de México en el tema de infraestructura se ubica en el lugar 61, por debajo de Brasil (lugar 58) y por encima de Perú (lugar 63).