Por temporada alta, empleo temporal aumenta hasta 10% en los comercios de Querétaro

Querétaro, Qro. Diciembre es una de las mejores temporadas para el sector comercio, provocando un aumento en las plantillas laborales.

En promedio, los negocios registran alzas de 8 a 10% en el empleo temporal, para dar respuesta al aumento en el consumo, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

Algunos giros incluso triplican su personal durante este mes en el que confluyen las fiestas decembrinas y de fin de año.

“Hay sectores donde pueden incrementarse hasta 300% los trabajos temporales. El sector que más tiene crecimiento en este último mes del año son los restaurantes, hoteles, y toda la parte turística. Estuve en una reunión con varios integrantes del sector y estamos muy motivados de que va a ser un buen cierre de año y es la mejor época para el comercio, diciembre es nuestro mejor mes,” compartió.

Entre los establecimientos que más aumentan sus plantillas laborales están los relacionados con el sector turismo y con reuniones, como los hoteles, restaurantes, centros nocturnos, entre otros.

Los aumentos en el costo del personal, dijo, se compensan con los ingresos que captan en estas fechas.

“Todo se compensa, es el mes en que más vendemos, qué bien que podamos dar fuentes de empleo, aunque sean temporales para que se genere más economía para todos, entonces, no nos pega, al contrario, al vender más necesitamos más manos que apoyen y todo mundo gana”, señaló.

Aumenta demanda en salones de fiestas

Los salones de eventos también son parte de los giros en los que incrementa la demanda de servicios en el último mes del año. De los casi 5,000 socios de la cámara, alrededor de 60 corresponden a este nicho y registran aumentos en la demanda de hasta 200 por ciento.

“Es una gran época para todos los que tienen espacios en renta para fiestas, salones, también es una muy buena época. (…) Se van al 150-200% de crecimiento, prácticamente están rentados todos los fines de semana y entre semana hay un crecimiento de hasta el 200% porque normalmente los eventos siempre son el fin de semana, en estas épocas todas las semanas hay eventos”, estimó.

El sector comercio y servicios tiene la expectativa de lograr una derrama económica de 3,500 millones de pesos durante el último trimestre, de acuerdo con las estimaciones de la cámara.

El cierre de año inyecta optimismo al comercio local que ha tenido un 2025 complejo, previendo que estas fechas recuperen ventas.

En el primer semestre, el comercio de Querétaro cayó 4.4% a tasa anual, fue la entidad con mayor caída en ese periodo, precisan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).