Sector comercio de Querétaro ve viable reducción gradual de jornada, casi 20% iniciaría en el 2026

Querétaro, Qro. Tras el anuncio de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, el sector comercio de Querétaro ve viable la iniciativa federal, incluso hay empresas del ramo que comenzarán con el sistema de gradualidad en el 2026, adelantó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

Entre 10 y 20% de los socios de la cámara en la entidad, estimó, podrían aplicar desde el 2026 la primera fase de la reducción gradual de dos horas, es decir, iniciarían con una jornada de 46 horas semanales.

La iniciativa que presentó este miércoles el gobierno federal contempla en el 2027 la primera reducción de dos horas e implementar una jornada de 46 horas, hasta llegar a 40 horas en el 2030.

“Es algo que fue consensuado, estuvimos alrededor de cuatro-cinco meses por medio de nuestra representación nacional que es Concanaco, (…) ya se logró un consenso con el tema de las 40 horas que iba a iniciar en el 2026, pero se recorre un año más para que las empresa podamos prepararnos en el 2026, sin embargo, hay muchas empresas que de manera voluntaria van a iniciar con este aumento y agradecer al gobierno federal que sí escuchó la voz de los empresarios y sobre todo que se va a hacer de manera paulatina, dos horas por año”, expresó.

La propuesta para implementar la jornada de 40 horas, afirmó, es factible para las empresas del sector, ya que tendrán un periodo de preparación.

Las empresas que podrían iniciar voluntariamente con la primera fase de la reducción en el 2026 son principalmente medianas y grandes compañías; las pequeñas empresas, dijo, serían las más impactadas.

“La realidad es que el tema de las 40 horas a quien más le pega es al comercio pequeño, entonces, las grandes empresas, las medianas y grandes, son las que lo van a empezar a implementar, algunos de manera voluntaria desde 2026, este tema paulatino”, expresó.

Este miércoles, 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que —tras llegar a un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil— enviará al Congreso de la Unión el proyecto de reforma para que se implemente gradualmente la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretarse en el 2030.

La reforma será presentada ante el Congreso para que sea discutida y votada, con la expectativa de que entre en vigor el 1 de mayo del próximo año y en enero del 2027 comience la primera reducción.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, precisó que a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción; en 2026 entra en vigor y se establece como un periodo de transición, para que en el 2027 inicie la disminución y se aplique una jornada de 46 horas, en 2028 de 44, en 2029 de 42 y en 2030 de 40 horas.

El secretario federal aclaró que la reducción de las horas laborales no representa una disminución de los sueldos ni de las prestaciones de los trabajadores.

Aumento salarial dinamizará economía

En relación con el incremento de 13% del salario mínimo en el 2026, el sector comercio calificó como positiva la medida y confió en que permitirá dinamizar la economía del país, destacó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

“No nos pega de manera fuerte porque en Querétaro el salario promedio está arriba del salario mínimo, no es un tema de preocupación, a 90% de las empresas no le va a afectar, sin embargo, es algo bueno para que en el resto de país vayamos creciendo y apoyando a nuestros empleados, estamos totalmente de acuerdo en que es una mejora para las condiciones de toda nuestra gente”, declaró.

También este miércoles el gobierno federal anunció que el salario mínimo general aumentará 13% a partir de enero de 2026, para llegar a 315.04 pesos diarios a nivel general (9,582.47 pesos mensuales) y de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios (13, 409.80 pesos mensuales).

Alistan encuentro de negocios

En este contexto, la cámara de comercio anunció la tercera edición del Open Day, en el que se espera la participación de 300 empresarios con la finalidad de crear vínculos comerciales. Se prevé generar negocios potenciales por 10 millones de pesos.

En paralelo, el organismo empresarial firmó seis convenios con empresas, para otorgar beneficios a los socios de la cámara en servicios de seguros, sistemas de cobros, consultorías, servicios médicos, servicios tecnológicos y de vacunación.