TAR anuncia el regreso del vuelo directo Querétaro-Acapulco

Querétaro, Qro. Transportes Aéreos Regionales (TAR) reactivará la ruta Querétaro-Acapulco, a partir del 4 de diciembre, operará en jueves y en domingo.

La reactivación del vuelo fue anunciada este viernes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).

El director de TAR México, Alberto Chávez Sánchez, explicó que la ruta operará con un vuelo directo de una hora de trayecto; con esta oferta se busca promover viajes tanto de fin de semana como de negocios.

La ruta representa una vía de conexión entre Guerrero y los estados del Bajío, añadió el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; aunado a este vuelo, en la semana se anunció la ruta de Guadalajara a Zihuatanejo y de Monterrey a Acapulco, en esta última se retomó el vuelo directo tras dos años del impacto del huracán Otis.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, resaltó que la ciudad está en la ruta de la recuperación, luego de las afectaciones que en el 2023 provocó el huracán; refirió que ejercen inversiones tanto en la franja turística como en el resto de la ciudad.

“Si bien es cierto sufrimos dos huracanes, quizás uno con diferentes efectos, pero al fin del día nos dejó daños, (…) después de estar en cero ocupación hotelera, hoy se habla de más de 16,000 habitaciones disponibles con 290 hoteles”, compartió.

El secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, refirió el potencial de la nueva oferta de viaje, debido al intercambio poblacional entre ambas localidades.

“Hoy emprendemos una nueva ruta que nos hemos trazado, (…) venimos hace cuatro meses, hicimos caravanas nacionales que hemos emprendido en todo el país, sobre todo en entidades donde tenemos el mercado nacional, como en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México”, expresó.

Durante su intervención, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, resaltó la conectividad aérea que vinculará a ambas entidades. Se estima que el vuelo movilice mensualmente a más de 9,000 pasajeros.

Pasajeros aumentan 20% en el AIQ

Entre enero y septiembre del 2025, el AIQ transportó aproximadamente 1 millón 762,000 pasajeros, lo que representó un crecimiento de 20%, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Con estos indicadores el recinto aéreo rompió un récord de viajeros y se encamina a cerrar el año con 2.3 millones de usuarios.

“Gracias a este vuelo y a muchas aerolíneas más que están confiando en nuestro estado, el aeropuerto de Querétaro está rompiendo récord en el número de pasajeros, hemos movido casi 20% más que el mismo periodo del año pasado. (…) Si todo sale bien a final de año cerraremos en 2.3 millones de pasajeros, el estado tiene 2.5 millones de habitantes, casi está moviendo la totalidad de habitantes del estado”, expuso.

En la actualidad el aeropuerto de Querétaro opera rutas a 24 destinos nacionales e internacionales.