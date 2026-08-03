Tamaulipas activa estímulos fiscales

Tamaulipas anunció un nuevo paquete de estímulos fiscales para contribuyentes, motociclistas y concesionarios del transporte público, que incluye descuentos en multas y recargos por adeudos estatales, así como la ampliación de beneficios hasta el 31 de diciembre del 2026.

Los incentivos incluyen rebajas en las sanciones relacionadas con establecimientos de bebidas alcohólicas: de 50% para las correspondientes al 2026, de 60% para las del 2023 al 2025 y de 70% para las del 2022 y años anteriores.

Asimismo, se aplicarán reducciones en multas y recargos por adeudos de los impuestos sobre nómina, honorarios y hospedaje. Los descuentos serán de 90% para adeudos del 2021, de 80% para el 2022, de 70% para el 2023, de 60% para el 2024 y de 50% para el 2025.

También se mantendrán beneficios para motocicletas particulares registradas en la entidad, con tarifas de 620 pesos por derechos de control vehicular, 250 pesos por placas y 800 pesos por la licencia de conducir.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre continuará el descuento de 30% en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos, así como una reducción de 50% en recargos por adeudos generados hasta el 2025. En el caso de los concesionarios del transporte público, se mantendrá la tarifa especial de 14,800 pesos, vigente del 1 de septiembre al cierre del 2026.

De acuerdo con información estatal, las medidas buscan facilitar la regularización de adeudos y reducir la carga económica para las familias y los sectores productivos.