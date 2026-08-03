Querétaro destina 24.4 millones de pesos al campo

El gobierno de Querétaro destinó 24.4 millones de pesos al programa Apoyo al Campo Queretano, con el que beneficiará a 833 personas de cinco municipios mediante la entrega de maquinaria, fertilizantes y obras de captación de agua para fortalecer el desarrollo rural de la entidad.

Los recursos se distribuirán en Amealco de Bonfil, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan, con 15,767,185 pesos para maquinaria y equipo destinados a 463 personas; 2,753,980 pesos para fertilizante dirigido a 342 productores; así como 5,921,404 pesos para obras de captación de agua que favorecerán a 28 productores.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar, señaló que durante los últimos cinco años, se han entregado de forma consecutiva apoyos e implementos en los 18 municipios.

El funcionario destacó la importancia de brindar tecnología al sector agropecuario para mejorar el aprovechamiento sustentable del suelo y el agua, con el objetivo de elevar la productividad y la rentabilidad.