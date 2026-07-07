¿Qué saber antes de entrar al mundo del trading?: Guía básica para comenzar

Empezar en el mundo del trading sin conocimiento puede resultar costoso; comprender cómo funciona, conocer los distintos estilos y aprender a gestionar riesgos puede evitar los errores más comunes.

Ahora que cada vez más ahorristas e inversores mexicanos se han volcado al sector financiero digital, vale la pena dar un repaso de los aspectos más importantes a la hora de hacer trading en México en 2026.

No cabe ninguna discusión: estamos ante una nueva era de los mercados financieros globales. En una época en donde las noticias y rumores económicos viajan a toda velocidad, el dinamismo de los mercados también se ha elevado.

La expansión de internet, la volatilidad de distintos sectores y el creciente interés por la educación financiera completan este escenario.

Hoy en día, en México encontramos que las estrategias de ahorro e inversión han ido mucho más allá de las opciones tradicionales. Las cuentas bancarias han perdido su histórico monopolio para convivir con plataformas de inversión, en donde la estrategia de trading pisa cada vez más fuerte.

El acceso a los mercados se ha democratizado tanto en el país como en la región. Ahora bien, no debemos olvidar que el sector financiero siempre incluye su propio riesgo, por lo que no alcanza solo con el entusiasmo para comenzar.

A la hora de comenzar a operar en trading en México, el conocimiento es fundamental y es por ello que, en el siguiente artículo, repasaremos todo lo esencial para evitar los errores más comunes entre los principiantes.

Trading: un repaso por lo más básico

Empecemos por la definición elemental de trading: comprar y vender distintos activos financieros con el propósito de obtener ganancias gracias a los diferenciales de precios.

Es decir, comprar barato para luego vender más caro, o vender caro para luego comprar más barato. La combinación de ambos movimientos es lo que se conoce como “trade” y suele realizarse en periodos muy cortos de tiempo.

Es en ese punto, principalmente, donde radica la gran diferencia con la inversión tradicional. El horizonte de tiempo es mucho más breve, priorizando las ganancias pequeñas en el corto plazo.

Además, la frecuencia de dichas operaciones es mucho más veloz, lo que también demanda un rol más activo por parte del inversor tanto para ejecutar los movimientos como para informarse.

No existe un solo tipo de trading

Uno de los errores más repetidos entre los mexicanos y mexicanas que comienzan a hacer trading es pensar que solo existe una clase de trading. Sin embargo, podemos señalar que existen al menos cuatro diferentes estilos y elegir el más adecuado responderá al perfil de inversor que se posea y la tolerancia al riesgo que se tenga.

Es por ello que antes de invertir, siempre es importante conocer nuestros objetivos.

Scalping: Operaciones múltiples en muy pocos segundos o minutos. Es el trading más conocido y comentado de la actualidad, ya que las herramientas fintech han ayudado a que muchas personas puedan ingresar a esta estrategia con solo su teléfono inteligente. Es ideal para inversores más activos y dedicados.

Day trading: Las operaciones se abren y cierran en el transcurso de un mismo día. Es muy popular entre aquellos inversores que combinan su tarea con un trabajo de medio tiempo o que realizan sus actividades desde casa. Monitorear los resultados y los movimientos de los mercados durante la jornada es de gran ayuda.

Trend trading: No posee un plazo fijo de tiempo, ya que puede extenderse durante días o semanas. Lo importante aquí es seguir las tendencias de los mercados, por lo que tanto la paciencia como la lectura de los datos cobran una importancia mucho mayor. Combinar el análisis fundamental y técnico es una obligación a la hora de buscar mejores resultados.

Análisis y formación responsables

Por último, y continuando con todo lo dicho hasta el momento, el trading no es un ejercicio de inversión impulsivo e improvisado.

Requiere de una gran base sólida de conocimiento y de análisis previo, por lo que antes de comenzar se requiere formarse y definir una estrategia que responda a las necesidades y objetivos.

Como hemos mencionado, el análisis técnico (que responde a los precios y volúmenes de negociación) y el análisis fundamental (que lee el comportamiento histórico de cada mercado) brindarán un mejor marco de lectura de cada situación.

Las mejores plataformas de inversión brindan estos recursos para gestionar el riesgo de la manera más inteligente.

Por Mariano Gorodisch