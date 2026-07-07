La camisa de Pochettino se vuelve viral y genera una enorme publicidad para Hugo Boss

El característico atuendo del director técnico de la ⁠selección de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, supuso un gran golpe de publicidad para la marca alemana Hugo Boss, a pesar de que coanfitriones del Mundial 2026 no clasificaron ⁠para los cuartos de final del torneo.

Pochettino, ⁠conocido por considerar sus atuendos como amuletos de buena suerte, lució la camisa de Boss de lana virgen ultraligera, de 499 dólares, y unos pantalones a juego en todos los partidos del torneo, lo que atrajo la atención de los aficionados.

"Parece Russell Crowe interpretando a un entrenador de fútbol", comentó un usuario de Instagram sobre el argentino de 54 años, que entrena a la selección estadounidense desde 2024.

El atuendo de Pochettino no pudo evitar la derrota del lunes 4-1 ante Bélgica en Seattle, que puso fin tanto a su racha de buena suerte como a los sueños de Estados Unidos de avanzar en el Mundial 2026 de la FIFA.

Sin embargo, su estilo se hizo viral en las redes sociales, lo que provocó que los compradores se lanzaran a la búsqueda del mismo atuendo.

El modelo de camisa se agotó rápidamente en las tiendas en línea, informó Hugo Boss en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

"Podemos confirmar que la camisa ha suscitado un gran interés entre los ​clientes", señala el comunicado.

"La disponibilidad sigue siendo muy limitada en estos momentos. La mención pública en la prensa ha impulsado aún más el reconocimiento de ⁠la marca y también ha tenido un ⁠impacto positivo en la percepción de la ⁠misma, especialmente en Estados Unidos", agregó.

Un empleado de una tienda de Hugo Boss en el barrio ⁠del SoHo de Manhattan dijo a Reuters que la camisa azul abotonada de Pochettino todavía estaba disponible, pero que se vendía más desde que comenzó el Mundial.

Esta atención inesperada es bienvenida para Hugo Boss, cuyas acciones operan a la mitad del precio que tenían hace tres años, incluso tras la oferta de adquisición de 2,000 millones de euros presentada en junio por su principal accionista, Frasers Group.

Sin embargo, al igual que la presencia ⁠de Estados Unidos en el Mundial, es posible que el revuelo en torno a Hugo Boss no dure mucho.