Chirey y OMODA | JAECOO abren una nueva tienda oficial a través de Mercado Libre en México

La investigación y compra de autos en línea crece rápido en gran parte del mundo, y México no es la excepción. Por eso Grupo Chirey (Chery) y sus marcas —Chirey, OMODA y JAECOO— se aliaron con Mercado Libre para abrir una tienda oficial digital en México, un canal adicional que facilita a los interesados conocer y adquirir sus vehículos.

Qué ofrece la tienda oficial de Chirey en Mercado Libre

Chirey en Mercado Libre México

Desde la tienda oficial en Mercado Libre, cualquier visitante puede explorar el portafolio completo de las tres marcas con:

Información técnica detallada de cada modelo

Fotografías en alta resolución

Acceso directo a decenas de asesores certificados que guían a los clientes

Con este lanzamiento, el grupo se suma a las tiendas virtuales oficiales que opera Mercado Libre y se convierte en la cuarta automotriz con presencia oficial en el canal.

107 mil unidades vendidas en México desde 2022

Grupo Chery ha colocado más de 107,000 unidades en el país desde su llegada en 2022, apoyándose en una red de distribuidores que cubre el 96% del territorio nacional. Aunque parte de su desarrollo no ha sido óptimo, la marca ha reconocido sus errores y ejecutado varios cambios de estrategia para consolidarse en el mercado mexicano.

Garantía de 10 años y asistencia 24/7

Entre los incentivos actuales, la marca ofrece garantía de fábrica de 10 años y asistencia en carretera 24/7. De cara al futuro, Grupo Chirey mantiene planes de expansión ambiciosos, aunque por ahora su prioridad es afianzarse mejor en el mercado mexicano.