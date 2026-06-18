Retorno de migrantes, detrás de la desaceleración de remesas a México: Cemla

Pese al menor dinamismo que mostraron las remesas hacia México en el 2025, se mantiene como principal receptor de estas transferencias en América Latina, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

La causa detrás de este freno en el flujo de los llamados migradólares es el posible regreso de trabajadores migrantes desde Estados Unidos, señalaron.

Al interior de la nota de remesas número 12 titulada “El ingreso anual por remesas de los seis principales países receptores latinoamericanos superó los 137,000 millones de dólares” explicaron que México ha sido el país con menor dinamismo en su ingreso por remesas desde el 2024.

Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos muestran que en el 2025 y los primeros meses del 2026 se redujo la población mexicana inmigrante en edad de trabajar, su población económicamente activa, la inactiva, los ocupados y aún los desempleados en este grupo migratorio.

“Ello sugiere que ha habido un retorno significativo voluntario e involuntario de migrantes mexicanos que ha propiciado una disminución de los envíos de remesas a México”, subrayaron.

En el análisis mostraron que al mes de abril de este año, el ingreso acumulado anual de remesas a México ascendió a 62,968 millones de dólares, cifra que es inferior al pico alcanzado en noviembre del 2024, de 65,255 millones de dólares.

“Tal evolución refleja entre otros factores, que en la última década el flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos fue negativo. Entre el 2015 y el 2024, la población mexicana inmigrante en Estados Unidos cayó en medio millón de personas”

De acuerdo con los investigadores del Cemla esta caída en el flujo de migrantes mexicanos generó cambios en la estructura de edades de la población mexicana inmigrante hacia una menos propicia al envío de remesas. El rango de edad en que los migrantes envían remesas a sus familias en México va de los 36 a los 45 años, y disminuye de forma significativa después de los 55 años.

Primera parte del 2026, cambió el número de transferencias

En la citada nota explicaron que, ordenado por monto recibido, los mayores receptores de remesas fueron México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador. Los citados países reciben transferencias principalmente de Estados Unidos.

En conjunto estiman que los seis países han recibido 137,577 millones de dólares como flujo anual entre enero y abril del 2026 y México aportó 45.7 por ciento del total.

Aparte, expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explicaron que este desempeño no muestra, por ahora, un efecto significativo del impuesto de 1% vigente desde el 1 de enero de este año en Estados Unidos.

Comentaron que el primer trimestre del 2026, los flujos de remesas a la región traen un crecimiento de 5.7%, una tasa más moderada que las del año pasado y es también inferior al promedio de la última década.

Explicaron que 99% de las remesas entran por vía electrónica en el caso de México y que dicha información permite dar seguimiento a la bancarización de dichas transferencias.

Según los expertos del BID, México registra un crecimiento de 2.6% hasta abril de este año, que contrasta con la caída de 3.9% del 2025.

No obstante, advirtieron que el ritmo sigue siendo bajo frente a su trayectoria histórica y también respecto del conjunto de la región.

Disminuye número de transferencias

En el análisis destacaron que el número de transferencias recibidas en el periodo, refleja también el número de mexicanos que las envían

En abril, su acumulado anual fue de 157.3 millones de operaciones, inferior al observado en abril del 2025, que fue de 166.8 millones de transferencias. Esto significa que se presentó una caída de casi 26,000 remesas diarias.

El Cemla tiene un foro de remesas que es un mecanismo de cooperación técnica donde los bancos centrales y otros organismos discuten, analizan e implementan acciones para profundizar sobre el impacto económico de las remesas en América Latina y el Caribe así como para facilitar la inclusión financiera de los receptores.