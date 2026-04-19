Inaugura Clara Brugada ciclovía La Gran Tenochtitlan; calzada de Tlalpan se transforma en la primera vía multimodal de la capital. Usar bicicleta en la ciudad es un acto revolucionario, afirma

La Jefa de Gobierno a seguró que el objetivo es transformar la ciudad de México en una utopía de la movilidad incluyente, con cambio de mentalidad que priorice al peatón y al ciclista

Usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario y un acto de rebeldía que reivindica el derecho a la ciudad, afirmó ante más de 10 mil ciclistas

La ciclovía, de 34 km de longitud, incluye 20 mil 853 metros lineales de nueva banqueta y guarnición, 43 mil metros lineales de balizamiento, 338 confibicis y 5 mil 299 canalizadores viales, entre otras obras

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, que, con sus 34 kilómetros de longitud, hace de Tlalpan la calzada más diversa en movilidad. Aseguró que el uso de la bicicleta es un acto de resistencia y profundamente revolucionario para recuperar el derecho a la ciudad.

“Hoy inauguramos la ciclovía y decimos que la calzada de Tlalpan es de todas y de todos. Y además con lo que estamos haciendo en Tlalpan, la calzada se convierte en la única calzada multimodal”, expresó.

Desde el Zócalo capitalino y acompañada de colectivos ciclistas y funcionarios del gobierno local, la mandataria capitalina subrayó que, con su inauguración, la ciclovía de Calzada de Tlalpan se trata de una transformación profunda del espacio público y un paso firme hacia una ciudad de todas y de todos.

La mandataria local subrayó que hoy toca dar el siguiente paso para hacer la ciudad más democrática a través de obras y servicios que garanticen el derecho a la movilidad de todas y de todos, pues esa es la convicción que inspiró para realizar “ la gran utopía de la movilidad, que es hacer una ciudad con bicicleta”.

Brugada Molina refirió que con la inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, la Calzada de Tlalpan se convierte en la única Calzada multimodal, pues se llevan a cabo obras para peatones en sus más de 34 km; además, esta vía cuenta con Metro, ciclovía y permite el uso del automóvil.

"Es la calzada más diversa en movilidad y con ello les decimos los puntos vamos a cumplir con los 300 km de ciclovías más para la Ciudad de México", afirmó al subrayar que esta ciclovía que une al Centro comercial el Sur de la capital es la primera obra.

Al dar el banderazo de salida a la bicirodada de inauguración, sobre avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, la Jefa de Gobierno afirmó que usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario en una ciudad que durante décadas se diseñó solo para el automóvil.

“Cada trayecto de bicicleta es una manera de resistir la desigualdad en el uso del espacio público y de afirmar otra forma de vivir la ciudad con la bicicleta; más cercana, más humana, más justa. La bicicleta es el vehículo más democrático, lo puede usar quien sea, una niña, un niño, jóvenes o mayores”, expresó.

Previo a la inauguración, la plancha del Zócalo se convirtió en un lienzo en la que ciclistas, junto a sus bicis, formaron la imagen de una bicicleta monumental, hecho que reafirmó la lucha y resistencia por una ciudad con movilidad para todas y todos.

“El día de hoy formamos todos una imagen poderosa en este gran Zócalo, la imagen de la bicicleta”, expresó Brugada Molina.

Asimismo, afirmó que el uso de este vehículo es un acto profundamente revolucionario en una ciudad que durante décadas se diseñó sólo para el automóvil, y donde subirse a una bicicleta representa una ruptura con dicho modelo y una forma de rebeldía cotidiana que recupera el derecho a la ciudad.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, indicó que se entregaron alrededor de 30 kilómetros construidos de ciclovía, que va desde el metro Chabacano hasta Renato Leduc y de regreso, la cual tiene como prioridad la seguridad de quienes la utilicen por medio de más de 20 mil 853 metros lineales de guarnición construida a modo de jardinera y la restauración de 43 mil metros lineales de balizamiento de diversos tipos para salvaguardar a las y los ciclistas.

Explicó que se atendieron 64 nuevos espacios de ascenso y descenso para garantizar la convivencia de la ciclovía y las personas que utilizan el transporte público.

Asimismo, detalló que se colocaron más de 213 conjuntos de señalética horizontal y vertical, 338 confibicis, 5 mil 299 canalizadores viales a lo largo de toda la ciclovía, mil 147 balizas flexibles, mil 410 boyas viales y 37 dovelas de concreto, se renivelaron 557 accesorios hidráulicos a lo largo de todos estos kilómetros y se repavimentaron más de 40 mil metros cuadrados.

“En la noche se podrá disfrutar de una ciclovía nocturna porque estará iluminada a través del camino seguro. Más de 5 mil nuevas luminarias fueron colocadas a lo largo de estos 30 kilómetros”, destacó el funcionario.

El titular de PILARES y próximo secretario del Deporte, Javier Hidalgo Ponce, destacó que la inauguración de la ciclovía La Gran Tenochtitlan representa un avance histórico en la consolidación de la movilidad sustentable en la ciudad.

Recordó que el activismo ciclista surgido en la década de los noventa sentó las bases para el reconocimiento de la bicicleta como un medio de transporte legítimo. Añadió que, gracias a esa lucha, hoy la capital cuenta con más de 500 kilómetros de ciclovías, sistemas como Ecobici y el Paseo Dominical, que reúne a más de 100 mil personas cada semana.

Asimismo, subrayó que la ampliación de 300 kilómetros adicionales de infraestructura ciclista impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como la intervención en vialidades como calzada de Tlalpan, reflejan una política de redistribución del espacio público con enfoque de justicia social, consolidando a la bicicleta como un derecho y un eje fundamental para el disfrute de la ciudad.

Al final del evento protocolario, los más de 10 mil ciclistas recorrieron los 16 kilómetros en los que se extiende la ciclovía de Tlalpan, con lo que quedó formalmente inaugurada.