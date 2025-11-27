Regresa Sheinbaum a Quintana Roo este fin de semana

Cancún, QRoo.- La presidente Claudia Sheinbaum estará de gira por Quintana Roo este fin de semana para supervisar el avance del puente Nichupté y la entrega de las viviendas del bienestar.

Además, se ha informado sobre la instalación del Comité Estatal de Seguridad rumbo al Mundial de Fútbol 2026 y la adhesión del estado al “Compromiso Nacional para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes”.

“Viene la presidenta de la República a Quintana Roo y me da muchísimo gusto recibirla. Vamos a ver temas de vivienda para el bienestar y otras políticas públicas que ha impulsado nuestra primera mujer presidenta”, informó la gobernadora Mara Lezama.

Precisó que Quintana Roo es actualmente el segundo estado del país con mayor asignación de viviendas nuevas dentro del programa Vivienda para el Bienestar y que será parte del primer bloque de entregas que se estará haciendo de la mano con el Gobierno Federal.

“Somos el segundo estado de todos los estados con mayor asignación nacional de viviendas nuevas. En el primer paquete se entregarán 4 mil 871 viviendas en todo el país y aquí en el estado ya tenemos 672 entregadas, llave en mano”, detalló.

Agregó que durante la visita también se reforzará la coordinación con el Gobierno Federal para ampliar estos programas.

“Estamos muy contentos de la visita de nuestra presidenta, que siempre nos tiene en la agenda y siempre nos ayuda, y que cada que tocamos la puerta, nos abre la puerta. la visita de nuestra presidenta permitirá consolidar proyectos estratégicos y ampliar los beneficios sociales para las familias quintanarroenses”.

La presidenta Sheinbaum visitó la entidad el 10 de febrero pasado con motivo de la conmemoración del 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana e inauguró la Base Aérea Militar número 20 en Tulum.