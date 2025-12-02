Reconversión y cooperativismo generarán mayor rentabilidad al campo poblano: Ceagro

Puebla, Pue. La reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad permitirá que municipios tenga un mejor desarrollo social a partir de que se generen más cooperativas y, con ello, a largo plazo puedan exportar; hay 43 conformadas y se tienen en proceso de crearse otras 130.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario (Ceagro), Carlos Enrique Martínez y Rivera, explicó que ese modelo comercial es factible para las localidades con mayor rezago, pero hace falta organizar a los productores, quienes siguen vendiendo de forma individual y son “blanco fácil del “coyotaje”.

Consideró que la promoción de cultivos con mejor rentabilidad en las 23 regiones del estado, debe darse a partir de un diagnóstico certero, ya que hay zonas de alta y baja humedad.

“Han pasado 12 años sin tener un avance importante en la reconversión productiva. Si bien hay 43 cooperativas, estas se crearon sobre cultivos tradicionales, cuando hay otros productos que pueden dejar mejores ingresos”, ahondó.

Reiteró que el campo sigue subutilizado y partir de proyectos relacionados con la reconversión productiva se puede lograr no solo un mayor aprovechamiento de la tierra, sino abatir el rezago social.

Carlos Enrique Martínez indicó que la migración propició un abandono de cultivos y lo sembrado se destina para el autoconsumo.

Destacó que se requiere aterrizar un estudio sobre las 23 regiones y el tipo de cultivos idóneos para sembrar en cada una, a fin de mejorar la rentabilidad.

Mercado norteamericano

Al recordar que Estados Unidos y Canadá están ofreciendo contratos de 150,000 dólares anuales a productores organizados en cooperativas de cultivos, quienes ven rendimientos a corto plazo si hay una buena negociación.

El dirigente del Ceagro ahondó que la siembra del maíz, así como otros granos en zonas frías que se encuentran en el Valle de Serdán en la parte oriente y el norte del estado, solo dejan cosechas básicamente para el autoconsumo y no para sacarle provecho como negocio, por lo mismo hay un gran reto para las autoridades estatales y gobierno federal en cuanto a apoyos que da a Puebla en este rubro.

“Es necesaria una investigación que ayude a determinar que más allá de apoyarse al sector con semillas, fertilizantes o maquinaria para ser más productivos, se impulse una asesoría integral que convenza de sembrar otros cultivos de acuerdo al clima y tierra para hacer más rentable al campo”, puntualizó.

Sostuvo que la creación de más cooperativas permitirá reconvertir 45,000 hectáreas subutilizadas, donde pueden sembrar productos tres veces más rentables.

“La siembra correcta con el clima adecuado trae más beneficios; en el caso de Puebla se exportan hortalizas, tomates, cilantro y café, cuyos rendimientos pueden ser mayores con una mejor producción”, comentó.

Indicó que en la entidad poblana se siembra un millón de hectáreas, pero con el potencial de aumentar otro 40% si se reutilizan tierras mediante la reconversión productiva.

Además, comentó que los sistemas producto pueden tener un papel fundamental para la reconversión de cosechas, pero requieren organizar de mejor forma y explicar a detalle a sus socios sobre los beneficios de entrar a otros mercados fuera del país.