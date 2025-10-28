Ceagro en Puebla admite que costo de carne de res subió 27% en octubre

Puebla, Pue. El Consejo Estatal Agropecuario (Ceagro) de Puebla admitió que el costo de la carne de res subió poco más del 27% en octubre, debido a los 17 casos detectados del gusano barrenador en municipios de la Sierra Norte del estado, ya que pasó de 180 a 230 pesos en promedio.

Carlos Enrique Martínez y Rivera, presidente del organismo, explicó que si bien está controlada la emergencia sanitaria que se evidenció a finales de septiembre, hubo introductores que quisieron aprovecharse de la situación para encarecer la carne de res sin justificación alguna.

Además, dijo, otros que no estaban exportando a Estados Unidos por las restricciones sanitarias de ese país, quisieron comercializar la carne a precios altos, esto en perjuicio de los consumidores.

Comentó que las ventas habrán caído 4% en el presente mes, por lo que esperan ganaderos que se recuperen en noviembre, lo cual es reflejo de los casos de gusano barrenador no solo en Puebla sino en el país.

Reconoció que Puebla no es un productor fuerte de carne como Tabasco y Chiapas en esta zona de México, pero sí puede atender la demanda, sin dejar de traer de otros estados.

Prevén estabilidad de precio

Estimó que en una semana pueda estabilizarse el precio de la carne de res en Puebla; aunque, a nivel nacional ocurre lo mismo.

Indicó que, al cerrarse la frontera a introductores mexicanos, “muchos están buscando colocar su producto, pero no estamos de acuerdo como pretenden hacerlo en perjuicio de las familias”.

Martínez y Rivera confió que se dé una solución al bloqueo de carne mexicana en Estados Unidos, ya que igual hay pérdidas económicas para los ganaderos.

Asimismo, dijo que el país vecino del norte está adquiriendo carne de Brasil, con lo cual no descuida su mercado.

De todos modos, el dirigente del Ceagro confió que el panorama de comercialización se regularice, porque no deja de haber pérdidas económicas para los ganaderos.

Indicó que también hay un exhorto a las autoridades locales para que generen rastros Tipo Inspección Federal (TIF) en Puebla o su zona conurbada, a fin de que se obtenga carne de calidad en su corte, para tener precios justos para su venta.