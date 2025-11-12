Precio de la vivienda aumenta 7.3% en Querétaro

Querétaro, Qro. Entre enero y septiembre del 2025 el precio de la vivienda incrementó 7.3% en el estado, respecto al mismo periodo del año anterior, reporta la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Trimestre a trimestre del 2025 se ha apreciado la vivienda: en el primer cuarto del año registró un crecimiento anual de 6.7%, en el segundo trimestre de 7.6% y en el tercer trimestre de 7.7%, de acuerdo con los resultados del Índice de la SHF de Precios de la Vivienda.

La valoración de la vivienda en la Zona Metropolitana del estado (+7.3%) está relacionada con el aumento en el valor de las casas que están localizadas en zonas de expansión o rurales.

Debido al alza anual reportada en los primeros nueve meses del año, Querétaro se ubicó entre las 11 entidades que presentaron un crecimiento inferior al promedio nacional que fue de 8.6% en el valor de las viviendas compradas por medio de un crédito hipotecario. La variación anual de Querétaro fue la séptima más baja entre las 32 entidades federativas.

Aunque el Índice de la SHF de Querétaro ha registrado avances cada trimestre, sigue manteniendo alzas más reservadas que en el 2024; incluso, la variación anual de 8.3% es menor al alza de 9.6% que reportó el estado en el mismo lapso del año anterior.