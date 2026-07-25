Vapeadores, puerta de entrada al cigarro tradicional: UNAM

Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, advirtió que el consumo de productos emergentes de tabaco y nicotina en el sector poblacional de 12 a 17 años representa un claro indicador de que los usuarios terminarán fumando cigarros combustibles, al constituir la puerta de entrada a los convencionales.

La experta señaló que el uso de cigarros electrónicos en dicho rango de edad alcanzó un 3.1% (3.5% en hombres y 2.6% en mujeres), de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

A pesar de las restricciones legales vigentes en el país, la preferencia por vapeadores, cigarrillos electrónicos, maskking y cigarros de tabaco calentado muestra un incremento sostenido.

La coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo detalló que los tres primeros se clasifican como Sistemas de Administración de Nicotina, mientras que los de tabaco calentado funcionan como un híbrido que no despide el olor característico del producto tradicional.

Riesgos ocultos y componentes tóxicos

En el mercado actual dominan los pods, que son dispositivos recargables mediante cartuchos o líquidos con múltiples sabores, así como los vapes desechables listos para su uso. Aunque su producción, distribución, comercialización, importación y venta están prohibidas en territorio nacional, estos artefactos ingresan de manera ilegal.

La peligrosidad de los dispositivos sube por la falta de advertencias sobre daños a la salud y de información precisa sobre su porcentaje de nicotina. Algunos recipientes sólo indican la disponibilidad de hasta 7,000 inhalaciones, por omiten la cantidad real de nicotina y sustancias químicas que contienen.

Entre los compuestos que ya identificaron figuran el propilenglicol y la glicerina vegetal como líquidos base para disolver la nicotina, además de etilenglicol, el cual es altamente tóxico, y saborizantes de grado alimenticio. Pese a que estos aditivos son seguros para su ingesta, vaporizarlos e inhalarlos de forma repetida irrita las vías respiratorias y eleva el riesgo de desarrollar graves complicaciones pulmonares.

Impacto en el sistema respiratorio

Los saborizantes destinados originalmente a la industria alimentaria para imitar notas frutales, dulces, mentolados o de tabaco causan un grave riesgo al ser inhalados de manera directa, ya que el sistema respiratorio humano no procesa dichas sustancias, provocan una inflamación aguda y severa desde las primeras aplicaciones, a diferencia de los efectos asociados al cigarro tradicional, los cuales suelen manifestarse tras un consumo crónico.

En cuanto a los cigarrillos de tabaco calentado, la coordinadora subrayó que suministran nicotina, sustancia altamente adictiva, y no están exentos de peligro.

"El gancho para venderlos es que no hay combustión del tabaco, pero lo que inhala el consumidor es tabaco vaporizado por una alta temperatura, por tanto, también hay nicotina, además de los saborizantes", puntualizó.

Ante este panorama, la Facultad de Medicina mantiene en operación su Clínica contra el Tabaquismo y un programa en línea destinado a proporcionar atención totalmente gratuita a aquellas personas interesadas en dejar atrás el consumo de cigarros de combustión o cualquier artículo emergente de tabaco y nicotina.