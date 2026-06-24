Pemex y Petrobras explorarán proyectos comunes

La petrolera brasileña Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron en Río de Janeiro un Memorando de Entendimiento (MoU) con el propósito de establecer una cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en la industria de los hidrocarburos. Con una vigencia dos años prorrogables, el acuerdo constituye apenas un inicio de las posibilidades para ambas empresas, consideraron analistas.

La alianza incluye el desarrollo de oportunidades en exploración y producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector. En el segmento de exploración y producción, las compañías evaluarán iniciativas orientadas a la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y oportunidades exploratorias y de desarrollo en áreas de aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos situados en el Golfo de México, según Pemex.

El acuerdo no constituye un compromiso vinculante de inversión ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta entre las partes. Las oportunidades que se identifiquen podrán ser objeto de negociaciones futuras y dependerán de la firma de instrumentos específicos, considerando los análisis de viabilidad, las aprobaciones de las instancias competentes y las normas de gobernanza aplicables a cada parte, según detallaron ambas empresas a sus comunidades inversionistas.

“Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, afirmó Magda Chambriard, presidenta de Petrobras.

Largo alcance

Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero profesional de Pemex aseguró que el memorándum de entendimiento tendrá mucho más sentido si se intenta llevar a mediano y largo plazo, para precisamente retomar las lecciones de la sudamericana cuyas decisiones se toman en horizontes temporales de largo alcance -un ejemplo fue la Ronda Cero para elegir sus campos, que duró cuatro años, mientras que a la petrolera mexicana le dieron tres meses en 2015.

En aguas profundas, de donde Petrobras obtiene el 80% de su producción actual, resultaría el aliado ideal para la empresa del Estado mexicano que espera su primer desarrollo en el 2028 (en el campo Trión), dijo el experto, “esto precisamente es de lo que se trata el largo aliento en la industria petrolera, lo que inviertes hoy lo verás reflejado en algunos años, pero con buenos rendimientos si sabes hacerlo, como lo ha hecho Petrobras”.

La conducción del Centro de Investigaciones de Petrobras o Cenpes es una lección que también puede adquirir Pemex para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que debe contar con recursos etiquetados para proyectos específicos de la petrolera. En materia de transformación industrial, el peso que se le da a los biocombustibles en la refinación y la petroquímica son también modelos que bien podría compartir la empresa brasileña, inversionista principal en la mayor empresa productiva privada del país, que es Braskem.

El analista explicó que Petrobras tiene algo que no tiene Pemex y que es fundamental, autonomía de gestión. Las políticas públicas las fija el gobierno, pero Petrobras ha decidido qué estrategia seguir para cumplir los objetivos. “Petróleos Mexicanos tristemente está en camino de ser una simple prolongación administrativa de la Secretaría de Energía”.

“Yo espero un esfuerzo de colaboración en las áreas donde se complementen en toda la cadena de valor y la colaboración en transferencia tecnológica y formación de recursos humanos. Y yo insisto en la parte institucional”, aseveró Ruiz Alarcón.

Como beneficios para Petrobras, Pemex es una de las mejores desarrolladoras de recursos petroleros en aguas someras y geologías diversas en tierra, aseguró Fluvio Ruiz.

Llave para más acuerdos

Arturo Carranza, analista del sector energético, explicó a su vez que un memorando de entendimiento es un documento general que representa la base sobre la cual las partes empezarán a discutir oportunidades de negocio.

“Digamos que es un documento donde acuerdan ‘ponerse de acuerdo para ponerse de acuerdo’. Sobre la base de ese entendimiento, ambas partes definirán cuáles son sus fortalezas y dónde pueden complementarse. Si se definen áreas o proyectos específicos de colaboración, Petrobras podrá tener acceso, en condiciones especiales o particulares, a esas áreas o proyectos, a cambio de que comparta su experiencia técnica”, aseguró.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, detalló que el acuerdo puede incluir actividades desde la recuperación mejorada y asistida de campos maduros hasta la producción de petroquímicos y fertilizantes.

ABC del convenio Pemex-Petrobras

Establece una cooperación estratégica y técnica para evaluar y ejecutar conjuntamente proyectos integrales en la industria de hidrocarburos, buscando el beneficio mutuo y la soberanía energética.

Se enfoca en exploración y extracción en aguas ultraprofundas, especialmente en el Golfo de México, además de revitalizar campos maduros mediante nuevas tecnologías y procesamiento sísmico.

Contempla sinergias en refinación, petroquímica y fertilizantes, con miras a optimizar procesos industriales, eficiencia operativa y desarrollo de combustibles con menor intensidad de carbono.

Promueve el intercambio de conocimientos técnicos, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore complejas para realizar nuevos descubrimientos y optimizar la producción actual.