Van seis propuestas en licitación de Tren Maya

La empresa Tren Maya recibió seis propuestas técnicas y económicas de constructoras interesadas en realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura ferroviaria del mismo nombre del tramo 1 al tramo 4 del Tren Maya (de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo), las cuales van de los 837.1 millones de pesos (de Hemosa Ingeniería) a los 2,447.7 millones de pesos (de Maquinaria y Equipos Recreacionales del Sureste).

De acuerdo con información difundida por la firma adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, China Communications Construction Company presentó este lunes una carta de desistimiento de participación.

Lo anterior, a pesar de su interés en el proceso, en el que incluso pidió se dividiera en dos segmentos independientes las dos partidas licitadas que abarcan más de 1,260 km, toda vez que hacerlo en una representa una magnitud de recursos humamos, materiales y financieros muy significativa y separar “podría fomentar una mayor participación de contratistas especializados, reducir riesgos de ejecución y permitir una competencia más amplia”.

Sin embargo, su propuesta fue rechazada y este lunes los licitantes entregaron su documentación, de acuerdo al calendario establecido.

Se prevé que el fallo se conozca la tarde del próximo 12 de junio, aunque la gran cantidad de información entregada sugiere que esa fecha será modificada sin exceder un plazo de 40 días naturales. Las otras propuestas recibidas por Tren Maya son las de: Construcciones y Maquinaria SEF (1,039.1 millones de pesos), Constructora Gallo Meda (1,117.4 millones de pesos), Daniferrotools (1,139.9 millones de pesos) y Construcciones Urales (1,263.5 millones de pesos).

A pesar de ser la primera licitación relacionada con los servicios de mantenimiento, la empresa paraestatal precisó en su acta de presentación y apertura de proposiciones: Se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que manifestara su interés en estar presente en calidad de observador. Una vez que se emita el fallo correspondiente, la empresa ganadora contará con un plazo de ejecución de 365 días naturales para realizar los trabajos.

Sobre las tareas a realizar, en su momento Tren Maya detalló que la finalidad es mantener y conservar la infraestructura y superestructura de la vía de pasajeros y carga, considerando: preservar la seguridad de las instalaciones, garantizar la disponibilidad y eficiencia de las mismas, alcanzar los niveles deseados de fiabilidad y prolongar su vida útil. Con la intención de no detener el servicio requerido, para el presente año existen 701.3 millones de pesos para pagar los trabajos en lo que resta del año, pero los compromisos de pago correspondientes al siguiente “quedarán sujetos a la autorización y disponibilidad presupuestaria (...)”.