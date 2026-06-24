Irán niega que EU gestione sus activos desbloqueados

Ginebra. Irán decidirá por sí solo cómo utilizar los activos que se desbloqueen en virtud de un acuerdo con Estados Unidos, afirmó ayer 23 de junio, un enviado iraní, negando que Washington tenga ningún control sobre los fondos o que estos deban destinarse a la compra de productos estadounidenses.

El vicepresidente JD Vance afirmó el lunes que Estados Unidos y Qatar tendrán control sobre los fondos una vez desbloqueados, y que el dinero podría destinarse a la compra de maíz, soja y trigo estadounidenses.

Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las conversaciones celebradas en Suiza para convertir un acuerdo provisional en uno de paz duradero. Se espera que, en virtud del acuerdo inicial, se desbloqueen activos iraníes congelados por valor de unos 12,000 millones de dólares.

Ali Bahreini, embajador de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, declaró ayer que ambas partes mantuvieron “conversaciones muy positivas”, pero rebatió la afirmación de Vance sobre el uso de los activos.

“Irán es el único país que puede decidir qué hacer con sus activos, que van a ser desbloqueados, por lo que rechazo cualquier afirmación en el sentido de que otro país pueda influir en esas decisiones o en esos procesos”, declaró Bahreini a los periodistas en Ginebra.

Ataques

Líbano afirmó ayer que disparos israelíes mataron a dos personas en el sur y el ejército israelí informó haber atacado a "terroristas" en esa zona, en el primer incidente mortal desde un frágil alto al fuego con Hezbolá.