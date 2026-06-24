Hacienda blinda perfil crediticio de México

El gobierno de México realizó operaciones financieras para reducir las amortizaciones de la deuda externa en los próximos tres años y fortalecer su perfil crediticio.

Es una clara campaña que busca mitigar los riesgos de refinanciamiento.

La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador informó que colocó 6 mil 300 millones de dólares en bonos para financiar la recompra de deuda.

Emitió 4 mil 800 millones de dólares en un bono a 11 años con un cupón del 6.25%, con vencimiento en 2037, por un monto de 4 mil 800 millones de dólares y reabrió el del 2056 con cupón del 6.75% por 1,500 millones de dólares.

El gobierno recompró el 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028 y la disminución de los vencimientos de los bonos en euros para el año 2029.

Los recursos los destinará a la recompra de deuda de corto plazo para mejorar su calendario de vencimientos.

Las operaciones realizadas no implican la contratación de deuda adicional.

Con esta estrategia, asegura Hacienda, se mantiene una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente y facilita el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.

Por lo que se ve, las operaciones financieras del gobierno mexicano, buscan reducir la preocupación de las agencias calificadoras internacionales que han advertido sobre el aumento de la deuda y el bajo nivel de crecimiento económico.

Banxico, compras en mercado secundario

Banxico empezará a comprar instrumentos del gobierno de México en el mercado secundario, de acuerdo a lo publicado el 15 de junio en el DOF en una circular que aborda modificaciones a las "Reglas para las subastas de Bonos de Regulación Monetaria y de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México", advierte la directora de análisis de Banco Base, Gaby Siller.

Opina que la medida se parece a un Quantitative Easing (QE) o Flexibilización Cuantitativa (una política monetaria no convencional que utilizan los bancos centrales cuando las herramientas tradicionales, como bajar las tasas de interés, ya no son suficientes para estimular la economía).

La experta señala que podrían estar previniendo que habrá ventas masivas de valores gubernamentales en el mercado secundario, por parte de inversionistas, ante la posible pérdida de grado de inversión, o por menores incentivos para hacer “carry trade”.

Pemex y Petrobras, potencial asociación

Llamó la atención el anuncio del memorándum de entendimiento entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras), porque recalca que no constituye un compromiso vinculante de inversión, ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta entre las partes.

En lenguaje popular equivale a decir que bailarán juntos, pero no de cachetito.

El acuerdo prevé, por lo pronto, colaboración en el intercambio de experiencias sobre marcos regulatorios del sector de hidrocarburos de Brasil y México.

Sin embargo, los directivos de las petroleras, refieren su interés por explorar y aumentar la producción de petróleo en aguas profundas, entre otros productos.

El comunicado emitido por el gobierno de México, la Secretaría de Energía y Pemex, dice que es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, que puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard expresó su interés en la exploración del Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes”.

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que se trata de un marco para evaluar, desarrollar y ejecutar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México y en refinación y petroquímica.

Pemex y Petrobras evaluarán iniciativas para revitalizar campos maduros, y analizar oportunidades exploratorias y de desarrollo en áreas de aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos situados en el Golfo de México.

El memorando de entendimiento tiene vigencia por dos años y puede ser renovado; las oportunidades que se identifiquen podrán ser objeto de negociaciones futuras y dependerán de la firma de instrumentos específicos.

Puede inferirse que se trata de un primer paso, para una potencial asociación. Habrá que ver si los contratos mixtos son adecuados para la potencial asociación. Al tiempo.

Atisbos

Con la enorme estatura moral que públicamente alcanzó por su honestidad intelectual, durante su ejercicio como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat se incorpora como socia del despacho Holland & Knight, uno de los más grandes y reconocidos de Estados Unidos, con marcada presencia internacional, especialmente en América Latina.

Ríos Farjat se ha mantenido muy activa. Actualmente está en la Universidad de Monterrey (UDEM) y tiene colaboraciones con la Ibero CDMX.

Hace dos semanas inauguró la escuela Ius Humani Perspective, un Instituto de Estudios Jurídicos y Desarrollo Humano, que agrupa a docenas de jueces y magistrados en retiro.