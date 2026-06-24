Walmart mantendrá inversiones en México; ve consumo resiliente

Walmart de México y Centroamérica reafirmó su confianza en el país y aseguró que mantendrá sus inversiones con una visión de largo plazo, mientras prevé buenas perspectivas para el crecimiento del consumo, particularmente en el comercio electrónico.

“Realmente tenemos la confianza de seguir invirtiendo en México. Estamos invirtiendo este año 43,000 millones de pesos para seguir creciendo y, sobre todo, estamos fortaleciendo nuestra presencia en el e-commerce que ha sido algo muy importante”, aseguró Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de la cadena de tiendas de autoservicio.

Como parte de esta estrategia, Walmart invirtió recientemente 400 millones de pesos en un sistema logístico robotizado para su centro de distribución de comercio electrónico ubicado en Tepotzotlán, en el Estado de México.

Gastón Wainstein, vicepresidente senior de Desarrollo Inmobiliario y Cadena de Suministro, consideró que esta infraestructura responde a una apuesta de largo plazo ante el crecimiento del consumo y del e-commerce en el país.

Esta infraestructura permitirá operar hasta 10 veces más volumen del que actualmente manejan para atender el comercio en línea y subrayó que no se trata de una inversión de un mes de amortización”.

En ese sentido explicó que el comercio electrónico todavía no es el canal principal de consumo, pero es uno de los que crece más rápido.

La apuesta de la cadena de supermercados es atender a un cliente omnicanal, que compra en tiendas físicas y también en plataformas digitales dependiendo del momento y la necesidad.

“El mismo consumidor durante el mes compra en un lado, compra en otro y compra en el tercero. Hay mucho movimiento de canales del consumidor. Difícil encontrar uno que solamente compre en e-commerce o solamente compre en tiendas, hay mucha interacción”, dijo Gastón Wainstein.

Sostuvo que mantener la confianza de los consumidores requiere una operación cada vez más eficiente, pues el entorno actual de consumo obliga a ser muy competitivos e inteligentes al tomar decisiones en materia de inversión y estrategia comercial.

El directivo mencionó que el hecho de que sea el décimo segundo año en que Walmart de México y Centroamérica vende más que el promedio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) demuestra que, más allá de que el consumo esté más o menos floreciente, siguen enfocados en ofrecer el mejor precio para que la gente viva bien o mejor.

Gastón Wainstein dijo que actualmente la cadena de tiendas de autoservicio tiene alcance sobre el 83% de la población mexicana y la meta es llegar a un 99.3% en los próximos años.

Los directivos reconocieron que, pese a ser el principal jugador del sector retail en el país, la compañía está en constante mejora continua.

Actualmente la cadena de tiendas de autoservicio tiene alcance sobre el 83% de la población mexicana y la meta es llegar a un 99.3% en los próximos años.