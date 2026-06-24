Ordenan gasto de bolsillo de la atención dental; el modelo de Dentalia

El ámbito de la salud dental en México históricamente ha sido un asunto casi personal donde ha regido la desatención, fragmentación y calidad irregular en muchos sentidos. Es un sector totalmente pulverizado o atomatizado, donde la experiencia del paciente depende en gran medida de la capacidad individual de cada profesional. Y es que miles de odontólogos, tras terminar la carrera, abren su propio consultorio y cargan sobre sus hombros no solo la atención de pacientes, sino también la renta, los insumos, la administración y la búsqueda constante de clientela.

Esa realidad se refleja en las cifras. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025, solo en el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco existen más de 21 mil consultorios dentales. En todo el país operan cerca de 134 mil odontólogos económicamente activos, y en el primer trimestre de 2025 se registraron 428 mil personas ocupadas en este rubro, con un salario promedio de apenas 8,350 pesos mensuales. Aunque la Universidad del Valle de México (UVM) dice que el salario promedio para un odontólogo general oscila entre 15,000 y 25,000 pesos mensuales, con potencial de superar los 40,000 pesos mensuales al contar con especialidad.

Mientras tanto, los padecimientos bucales siguen siendo generalizados: el 90% de la población tiene caries y el 70% padece alguna enfermedad periodontal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En este escenario, donde la visita al dentista suele ocurrir de forma reactiva —cuando ya hay dolor o una complicación avanzada—, surgió un modelo que ubicó el área de oportunidad y desde el principio detectó la necesidad de romper esa dinámica. Dentalia, fundada hace 20 años por Federico Weber, hoy se ha convertido en la cadena dental más grande del país y representa uno de los intentos más estructurados por profesionalizar y escalar la atención odontológica en México.

Con más de 60 clínicas propias, una red de 500 clínicas afiliadas y unidades móviles, la cadena que nos ocupa tiene presencia en los 32 estados de la República cubriendo más de 700 poblaciones. Su crecimiento —del 25% anual— y su objetivo de duplicar su tamaño hacia 2028 la colocan como un actor relevante en un mercado que, según la firma de investigación de mercados IMARC Group, pasó de 486.7 millones de dólares en cuidado bucal en 2025 y se proyecta que alcance los 928.9 millones en 2034.

Platicamos con su director general Armando García Berumen, y Alejandro Torres, su director clínico, quienes nos compartieron sobre lo que distingue a Dentalia: no es solo su tamaño, sino su modelo de operación. Tres de cada cuatro pacientes que atienden llegan a través de alianzas estratégicas con alrededor de 400 empresas y aseguradoras, que benefician a 1.5 millones de personas. En lugar de esperar a que el paciente busque el servicio por su cuenta, la empresa lleva la atención a través de beneficios laborales o pólizas de gastos médicos.

Este esquema permite que el servicio dental deje de ser un gasto eventual y se convierta en algo planeado. Las membresías incluyen chequeos y limpiezas preventivas, mientras que un sistema de recordatorios busca que los pacientes regresen cada seis meses. Además, cuenta con clínicas móviles que se instalan directamente en plantas industriales, facilitando el acceso a trabajadores que de otra forma difícilmente acudirían a consulta. El financiamiento también forma parte de la estrategia. A través de Dentalia Pay, los pacientes pueden acceder a plazos para tratamientos más costosos, reduciendo la barrera económica que muchas veces retrasa la atención.

Uno de los aspectos más interesantes del modelo es cómo está abordando el gasto de bolsillo en salud dental. Históricamente, este rubro ha sido ejercido de forma desordenada: las familias pagan cuando surge una urgencia, muchas veces con recursos que no tenían contemplados y en condiciones poco favorables. Dentalia propone un esquema distinto: que ese gasto sea continuo, preventivo y, en la medida de lo posible, anticipado. Al integrar el servicio dental en beneficios empresariales o en pólizas de seguros, y al ofrecer herramientas de financiamiento y seguimiento, la empresa busca transformar un gasto reactivo en una inversión planeada. No se trata solo de atender más pacientes, sino de gestionar el momento en que se atienden.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto donde el mercado de seguros dentales también está en expansión. De acuerdo con IMARC, este segmento se valoró en 3,260 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 6,050 millones en 2034. No es la única cadena dental en México, pero sí una de las que ha logrado escalar un modelo basado en prevención y alianzas, en lugar de depender exclusivamente de la captación individual de pacientes.

Su apuesta implica un cambio cultural: pasar de la idea de que “ir al dentista duele y es caro” a una donde la atención regular forme parte de los hábitos de salud. Si el sector odontológico en México ha estado dominado durante décadas por el modelo del consultorio independiente, experiencias como la mencionada muestran que existen caminos para ordenar la atención, mejorar el acceso y hacer más eficiente el uso de los recursos que las familias destinan a su salud bucal. El reto ahora será ver si este tipo de modelos logran replicarse o si permanecen como casos aislados en un sector que aún tiene mucho camino por recorrer.

Propondrán ajustes al diseño de IMSS Bienestar

A 3 años de la desaparición del INSABI, el secretario David Kersenobich y el subsecretario Eduardo Clark admitieron ante legisladores federales de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que el IMSS-Bienestar carece de una estructura jurídica y operativa adecuada pues en mucho se sustenta en decretos del Ejecutivo Federal; de ahí que propondrán ajustes en su diseño mediante nuevas modificaciones a la Ley General de Salud. Así lo comunicaron diputados integrantes de la Comisión de Salud, presentes en la sesión a puerta cerrada realizada en el edificio de Lieja. Por su parte, el PAN propondrá incorporar formalmente al IMSS-Bienestar en la Ley General de Salud y someterlo a la rectoría de la Secretaría de Salud. Como dice Éctor Jaime Ramírez Barba, es preocupante que un organismo responsable de coordinar la prestación de servicios de salud en 24 entidades federativas desde 2023 opere con tal nivel de improvisación debido a la falta de un marco jurídico claro que dé incertidumbre en los convenios de coordinación y en la prestación de los servicios de salud.

Voces de la Afasia en Cinemanía

Para conmemorar el Día Mundial de la Afasia, las organizaciones Afasia por Latinoamérica y Afasia Contacto llevarán a cabo la exposición “Voces de la Afasia” del 28 de junio al 4 de julio en el Cinemanía Plaza Loreto, Ciudad de México. La afasia es una alteración del lenguaje causada por una lesión cerebral,generalmente un evento vascular cerebral. Las personas con afasia conservan su inteligencia, pero enfrentan dificultades para encontrar y expresar palabras. En este contexto, el arte se convierte en un puente: permite expresar emociones e historias cuando las palabras faltan. La muestra reunirá obras gráficas y escritas realizadas por personas con afasia, así como por sus familiares y especialistas. Cada pieza es testimonio de resiliencia y creatividad, y busca visibilizar la importancia de la comunicación como un derecho humano fundamental. Con esta iniciativa, convocan a reconocer que la afasia no es solo un reto médico, sino también un desafío cultural y social que requiere empatía, inclusión y políticas públicas integrales. Entrada gratuita.