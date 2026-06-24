Decretan Ley Seca temporal en el Centro Histórico por el partido del Mundial

La Ciudad de México aplicó una Ley Seca temporal en zonas del Centro Histórico y colonias aledañas con motivo del partido entre México y Chequia correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad durante las concentraciones masivas de aficionados.

Según el acuerdo firmado por el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, la restricción entrará en vigor a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

Durante ese periodo quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la restricción temporal busca que las celebraciones deportivas se desarrollen de manera ordenada y bajo condiciones de seguridad para asistentes y habitantes de la zona.

Las autoridades capitalinas argumentaron que la suspensión de la venta de alcohol responde a la necesidad de adoptar medidas preventivas que contribuyan a preservar el orden público, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como evitar conductas que pudieran alterar la convivencia durante las actividades vinculadas con la justa mundialista.

El acuerdo estableció excepciones para establecimientos con giro de impacto vecinal, como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, donde se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en copeo y acompañado de alimentos dentro de los horarios autorizados. Sin embargo, la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de esos establecimientos permanecerá prohibida.

Asimismo, el documento advierte que quienes incumplan la disposición podrán ser remitidos ante el Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y demás ordenamientos vigentes en la Ciudad de México.