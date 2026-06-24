De la Espriella prepara equipo de Gobierno

Bogotá. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo ayer una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación de su gabinete y definir la hoja de ruta del proceso de empalme con el Gobierno saliente. En los próximos días se daría a conocer los nombres de quienes integrarán su equipo de Gobierno.

En comunicado oficial, la campaña de De la Espriella, quien tomará las riendas del país el próximo 7 de agosto, explicó que “durante la jornada se evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales, y se definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo Gobierno”.

Y se agrega que “se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y ordenada a responder desde el primer día las necesidades de los colombianos”.

Sobre el proceso de escrutinio, de acuerdo con la Registraduría Nacional, hay 99.997% de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces en todo el territorio.

Agregaron que según los datos del escrutinio, Iván Cepeda ha recortado 273 votos frente al resultado que se arrojo en el preconteo donde había una diferencia de 250,830 votos frente a De La Espriella.

Frente al pedido del candidato derrotado Iván Cepeda de traer el material electoral de las votaciones del exterior, el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Cristian Quiroz señaló que no era posible ya que no llegarían a tiempo antes de la posesión del nuevo presidente.

El presidente agregó que en la jornada electoral se dieron todas las garantías de legitimidad y transparencia a las campañas políticas. “Se contó con la presencia de testigos de mesa y de comisión escrutadora, observadores nacionales e internacionales y auditores de sistemas en todos los componentes electorales”, explicó.

Quiroz finalizó diciendo que todas las reclamaciones interpuestas por las agrupaciones políticas serán resueltas.

Petro siembra sospechas

Mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella prepara la lista de su futuro gabinete y el órgano electoral clarifica cualquier duda sobre el proceso electoral, el presidente izquierdista Gustavo Petro continúa sembrando la idea de que existió un fraude electoral.

Ayer escribió en X: “Ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”.