Exministra Ríos-Farjat se incorpora a Holland&Knight

El despacho Holland&Knight anunció la incorporación de Margarita Ríos-Farjat como socia en la Ciudad de México y Monterrey. Ríos-Farjat se desempeñó del 2019 al 2025 como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y previamente dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El nombramiento de la abogada en la SCJN concluía en el 2034, pero renunció a su cargo en el contexto de la reforma al poder judicial, que instituyó la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

“La doctora Ríos-Farjat cuenta con amplios conocimientos y experiencia en derecho constitucional y fiscal, particularmente en lo relativo al complejo entramado de la legislación y los marcos regulatorios mexicanos, lo que le permite brindar asesoría en una amplia gama de asuntos, entre ellos materia administrativa, regulación gubernamental, cumplimiento, planeación y controversias fiscales”, dijo la firma.