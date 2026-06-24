Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Exministra Ríos-Farjat se incorpora a Holland&Knight

El despacho Holland&Knight anunció la incorporación de Margarita Ríos-Farjat como socia en la Ciudad de México y Monterrey. Ríos-Farjat se desempeñó del 2019 al 2025 como ministra de la SCJN y previamente dirigió el SAT.

main image

Ana Margarita Ríos-Farjat es licenciada en derecho y ciencias sociales y maestra en derecho con especialidad en fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Foto: Notimex

Redacción El Economista

El despacho Holland&Knight anunció la incorporación de Margarita Ríos-Farjat como socia en la Ciudad de México y Monterrey. Ríos-Farjat se desempeñó del 2019 al 2025 como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y previamente dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El nombramiento de la abogada en la SCJN concluía en el 2034, pero renunció a su cargo en el contexto de la reforma al poder judicial, que instituyó la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

“La doctora Ríos-Farjat cuenta con amplios conocimientos y experiencia en derecho constitucional y fiscal, particularmente en lo relativo al complejo entramado de la legislación y los marcos regulatorios mexicanos, lo que le permite brindar asesoría en una amplia gama de asuntos, entre ellos materia administrativa, regulación gubernamental, cumplimiento, planeación y controversias fiscales”, dijo la firma.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete