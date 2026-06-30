Safran amplía su presencia en Querétaro con inversión de 140 millones de dólares

Querétaro, Qro. Safran, fabricante aeronáutico de origen francés, inauguró el proyecto Safran Aircraft Engines Services Americas Shop 2; representa una inversión de 140 millones de dólares.

El complejo, de 50,000 metros cuadrados, integra dos talleres de mantenimiento para los motores CFM56 y LEAP, una celda de pruebas y una fábrica de reparación de componentes.

Con esta inversión, la firma busca fortalecer la posición de Safran Aircraft Engines Services Americas como un hub integral de MRO en la región. Proyecta que, para el 2030, las dos instalaciones de mantenimiento tendrán la capacidad de realizar hasta 350 visitas de motores LEAP al año.

También, incluye una celda de prueba para motores CFM que tiene la capacidad para 350 pruebas de motores al año, para el 2030.

Una vez que llegue a su capacidad total, el taller empleará a más de 450 colaboradores, de acuerdo con la compañía. Las cuatro instalaciones de Safran Aircraft Engines Services Americas suman 1,450 colaboradores, con proyecciones de llegar a 2,000 al año 2030.

El CEO de Safran Aircraft Engines, Stéphane Cueille, destacó que la nueva instalación refuerza al hub de Querétaro como un elemento central del ecosistema de mantenimiento de la empresa.

“Gracias a las inversiones continuas en México y en el resto del mundo, responderemos a la creciente demanda global de mantenimiento de motores LEAP”, declaró.

El presidente de Safran en México, Alejandro Cardona, resaltó el desarrollo que han tenido las operaciones de la compañía en Querétaro, abonando a la consolidación del estado como un ecosistema aeroespacial.

La nueva unidad fortalecerá la red global de MRO para motores de aeronaves, respaldado por otras inversiones en el mundo, destacó el CEO de Safran, Olivier Andriés.

Como parte de un plan de inversión que supera los 1,000 millones de euros -y luego de la apertura de nuevos talleres en India, Marruecos y Bélgica- Safran Aircraft Engines está acelerando el desarrollo de su red global de MRO, para atender el crecimiento de la flota de motores LEAP.

En la actualidad hay 10,000 motores LEAP en servicio y se proyecta que la flota se duplique para el 2030. Los motores LEAP impulsan la mayoría de los aviones comerciales de pasillo único de nueva generación (entre ellos, Airbus A320neo y Boeing 737 MAX).

Con 35 años de presencia en México, el fabricante francés opera 21 instalaciones con 16,000 colaboradores que lo posicionan como el principal empleador de la industria aeroespacial en el país.