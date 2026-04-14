Cancelaste internet o streaming y te siguen cobrando: guía de Profeco para obtener devolución

¿Cancelaste un servicio recurrente, como telefonía, televisión de paga, internet, plataformas digitales, gimnasios u otros, pero el cargo no cesó de inmediato? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que es común que los proveedores continúen haciendo el cargo sin una justificación, esto es lo que puedes hacer.

El organismo puede forzar la devolución de pagos indebidos más una compensación adicional por incumplimiento de la ley, para ello como consumidor debes reclamar el reembolso y asegurar la suspensión definitiva de cargos automáticos.

¿Cuáles son los pasos clave para cancelar un servicio correctamente?

Para cancelar un servicio correctamente y evitar cobros injustificados, los pasos clave, según la Profeco son los siguientes:

Revisar el contrato: Es fundamental identificar el proceso de cancelación, los plazos y las condiciones estipuladas en el documento. Esto incluye conocer posibles cláusulas sobre plazos mínimos o penalizaciones. Solicitar la cancelación por medios autorizados: Debe realizarse a través de los canales que el proveedor permita, ya sea por teléfono, en sucursal, por correo electrónico o mediante su aplicación. Obtener un comprobante o folio: Al solicitar la cancelación, el proveedor tiene la obligación de proporcionar un número de folio o constancia de cancelación. No contar con este registro es una de las principales causas por las que los cobros persisten. Conservar evidencia: Es necesario guardar el número de folio, correos electrónicos, capturas de pantalla o cualquier comprobante del trámite. Estos documentos son esenciales en caso de que se requiera presentar una queja posterior. Exigir el reembolso y la suspensión de cargos: Si se detectan cobros después de la cancelación, se debe contactar al proveedor para exigir la devolución de los montos y el cese inmediato de los cargos. Por ley, está prohibido realizar cobros por servicios no prestados tras la cancelación. Acudir a la Profeco en caso de negativa: Si el proveedor no resuelve la situación, el consumidor puede presentar una queja ante la Oficina de Defensa del Consumidor (Profeco), entregando copia de su identificación, el contrato, el folio de cancelación y los estados de cuenta que muestren los cargos indebidos. En estos casos, la ley prevé la devolución total de los montos y una bonificación adicional de 20 por ciento.

¿Qué documentos necesito para presentar una queja ante Profeco?

Para presentar una queja formal ante la Oficina de Defensa del Consumidor de la Profeco, los documentos y requisitos clave que debes integrar para tu trámite son los siguientes:

Copia de tu identificación oficial.

El contrato original del servicio, el cual es fundamental para comprobar que cumpliste con el procedimiento y los plazos de cancelación ahí estipulados.

El folio o número de reporte de cancelación, que es la constancia que el proveedor tiene la obligación de entregarte cuando solicitas la baja del servicio.

Comprobantes de pago de las mensualidades o periodos previos al conflicto.

Estado de cuenta bancario, donde se deben señalar específicamente los cargos que se realizaron de manera indebida después de la fecha en que se confirmó la cancelación.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx