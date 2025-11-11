Puente de la Revolución marca inicio de la temporada alta de fin de año para el Caribe mexicano

Cancún, QRoo.- El próximo puente vacacional con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana marca prácticamente el inicio de la temporada alta de fin de año, pues además coincide con la edición número 15 del Buen Fin.

Las previsiones de la Secretaría de Turismo federal colocan a la Riviera Maya como el destino con el mayor repunte de ocupación hotelera entre el jueves 13 y el lunes 17 de noviembre, pues se estima que alcanzará el 82.7% Puerto Vallarta, 82.2%; Los Cabos, 79.1%; Cancún, 77.5%; y Mérida, 74.5 por ciento.

También sobresalen Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Monterrey, con expectativas superiores al 65 por ciento.

Por primera vez se movió a un jueves el arranque de xtpara que coincidiese con el puente de la Revolución. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) prevé ventas por 200 mil millones de pesos, con la participación de alrededor de 200 mil empresas en todo el país.

Sólo por actividades turísticas, a nivel nacional se prevé la movilización de 1.15 millones de turistas, quienes se espera, dejen una derrama económica por concepto de hospedaje y servicios turísticos —alimentos, transporte y compras— de 43 mil 127 millones de pesos (mdp), equivalente a un incremento de 1.5 por ciento frente a 2024.

Para el caso de Quintana Roo, la Secretaría estatal de Turismo ha anticipado que se esperan ocupaciones promedio de 80% sostenido desde la segunda quincena de noviembre hasta el cierre de año, con repunte en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de hasta 90% o incluso superior.

Sin embargo, el sector hotelero ha reportado que las reservaciones están avanzando muy lento, por lo que los números finales podrían estar entre 3 y 5 puntos por debajo de las previsiones oficiales.